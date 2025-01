Vendredi soir, Eagle Football Group (ex OL Groupe) a publié un communiqué dans lequel il est fait état d’un versement de 83 millions d’euros de la part de la holding mère. Ce montant s’explique notamment par la vente de plusieurs joueurs, dont Luiz Henrique qui a quitté Botafogo pour le Zenit.

Une bouffée d’oxygène pour les supporters de l’OL, mais aussi le club dans son ensemble ? Il en faudra certainement plus sur la longueur et surtout un projet un peu plus solide pour convaincre définitivement la base de fans lyonnais. Toutefois, vendredi soir, Eagle Football Group (ex OL Groupe) a publié un communiqué pour annoncer un apport significatif sur les comptes du club lyonnais et donc dans le dossier mis en avant par John Textor en novembre dernier lors de son passage devant la DNCG. Il est fait état d’un versement de 83 millions d’euros, provenant notamment de la vente de joueurs durant ce mercato hivernal. "Eagle Football Group informe avoir franchi de nombreuses étapes financières en vue de la réalisation de ses objectifs, tels que présentés à la DNCG et au marché en novembre 2024, dont l'apport d'environ 83 millions d'euros de liquidités par sa société mère, Eagle Football Holdings."

Kang a mis la main à la poche

Parmi les ventes qui ont permis de faire rentrer de l’argent, Eagle Football Group met spécialement en avant les cessions de Gift Orban et Maxence Caqueret mais surtout celle de Luiz Henrique. À ceux qui se demandaient encore si l’argent dépensé (33M€) par le Zenit Saint-Pétersbourg allait bien finir dans les caisses de l’OL, la réponse est oui. À ces 62,3 millions d’euros (hors bonus), Eagle Football Group a également vu Michele Kang mettre la main à la poche avec 21,3M€ versés dont onze augmentant sa part dans l'OL féminin. Reste à savoir ce qu'il en sera de la cession des baux de Meyzieu, si l’on s’en tient au cours de l’histoire. Enfin, le groupe s’est félicité pour la résiliation des contrats d’Anthony Lopes, Florent Sanchez ou encore de Wilfried Zaha. Au total, le club a économisé environ cinq millions d’euros de frais personnel sur les mouvements de joueurs cet hiver.