Rayan Cherki buteur lors d’OL – Olympiakos (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Alors que le Bayern Munich était prêt à tenter sa chance pour Cherki, le club allemand aurait pris la décision de ne pas recruter cet hiver.

Encore quelques jours intenses s’annoncent du côté de l’OL pour ce mercato hivernal. En effet, le club lyonnais est toujours à la recherche de liquidité pour pallier la sanction de la DNCG. Après de nombreux départs tels que Maxence Caqueret à Côme ou encore Gift Orban du côté d’Hoffenheim, John Textor ne serait pas contre l'idée de se délester d'autres joueurs. Et un certain Rayan Cherki pourrait faire ses bagages dès cet hiver. Toutefois, l’OL ne laissera pas partir sa pépite pour moins de 20M€.

Pas de recrue hivernale au Bayern

Parmi les clubs intéressés par le profil du Français figurent de nombreux clubs de Bundesliga tels que le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund. Cependant, il semblerait que l'une de ces formations se soit déjà retirée de la course. En effet, le Bayern ne souhaiterait plus s’offrir les services du jeune Lyonnais, du moins pour cet hiver. D’après les informations de Bild, les Bavarois auraient pris la décision de ne pas investir dans le moindre transfert lors ce mercato hivernal. Ce qui fait donc une porte de sortie en moins pour Rayan Cherki.