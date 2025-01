Un an après son arrivée à l’OL, Gift Orban s’en est allé. En manque de temps de jeu, le Nigérian s’est engagé avec Hoffenheim pour quatre ans et demi.

Après moins de 48h de mercato, l’OL tient son troisième départ de l’hiver. Après Anthony Lopes, laissé libre, et Jeffinho, revendu à Botafogo, le club lyonnais s’est séparé de Gift Orban, ce jeudi. Dans un communiqué, l’OL a indiqué avoir vendu l’attaquant nigérian à Hoffenheim. Le club allemand a déboursé neuf millions d’euros, plus trois de bonus dont un garanti, dans l’opération. L’ayant acheté 14 millions d’euros il y a un an, les Lyonnais, qui ont négocié un intéressement de 7,5% sur une plus-value, limitent la casse sur leur investissement pour un joueur qui ne jouait presque plus depuis septembre. En Bundesliga, Orban a signé un contrat de quatre ans et demi après avoir satisfait à sa visite médicale ce jeudi.

5 buts en 21 matchs avec le club lyonnais

Débarqué entre Rhône et Saône en janvier 2024, Gift Orban n’a jamais réussi à s’imposer, ni à devenir une doublure vraiment fiable derrière Alexandre Lacazette. Le non-départ du capitaine cet été ainsi que le recrutement de Georges Mikautadze avaient clairement bouché l’horizon du Nigérian à l’OL. Une porte de sortie en Turquie avait été en vain cherchée durant la fin du mercato estival, sans succès. C’est finalement du côté de l’Allemagne que Gift Orban va tenter de relancer une carrière qui stagne depuis deux saisons, que ce soit à La Gantoise ou en France (5 buts en 21 matchs).