Soignant actuellement une blessure à la cuisse, Maxence Caqueret reste un candidat à un départ de l’OL cet hiver. Crystal Palace se pencherait d’ailleurs sur le dossier pour s’attacher les services du milieu français.

Samedi, Maxence Caqueret ne sera ni titulaire contre Montpellier, ni même remplaçant au Parc OL. Touché à la cuisse, le milieu prendra place en tribunes et observera de loin ses coéquipiers. Ces derniers tenteront de lancer parfaitement leur année 2025 avec un succès contre la lanterne rouge. Du côté du milieu, l’objectif sera d’être de nouveau disponible pour le déplacement à Brest samedi 11 janvier, en « reprenant l’entraînement en début de semaine ». Mais, la vraie question est avant tout de savoir si Caqueret a encore un avenir à l’OL ?

Un contrat de cinq ans à Londres ?

Sous contrat pour encore deux saisons, le natif de Vénissieux peut voir venir. Seulement, dans l’hiver restrictif qui s’annonce entre Rhône et Saône, la vente de Maxence Caqueret, qui a rétrogradé dans la hiérarchie des milieux, ne serait pas vu comme une mauvaise chose. Encore faut-il des courtisans. D’après Foot Mercato, Crystal Palace, club d’un certain John Textor mais loin d’être décisionnaire, apprécierait le profil de l’ancien international Espoirs. Les Eagles seraient même prêts à lui proposer un contrat de cinq ans et un chèque qui pourrait faire les affaires de la trésorerie lyonnaise…