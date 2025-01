Présent en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a refusé de prendre une décision ferme pour Téji Savanier. Le président Laurent Nicollin sera décisionnaire quant à savoir si le milieu jouera OL - Montpellier, samedi (21h).

Cela n'aurait dû être qu'une sanction financière, mais cela pourrait aller plus loin finalement. Quinze jours après l'élimination en Coupe de France, la défaite contre Le Puy Foot 43 (4-0) est toujours bien présente à Montpellier. Il y a pourtant un déplacement à Décines samedi (21h), mais l'humiliation occupe encore les discussions héraultaises à cause notamment de Téji Savanier. Le capitaine du MHSC s'est rendu coupable d'une phrase en plein match où il disait que qu'être dernier passait plutôt bien en touchant 210 000€ par mois.

Malgré les excuses du joueur, le club ne décidera de la sanction que vendredi matin. "J’ai l’habitude de respecter la hiérarchie. Moi, je parle du sportif, le club parlera du reste, a glissé ce jeudi Jean-Louis Gasset lors de son passage en conférence de presse. Vendredi matin, avant de partir à Lyon et c’est pour ça que je n’ai pas donné le groupe, le président va intervenir à neuf heures. À ce niveau-là, on va en savoir un peu plus vendredi matin."

"On s'adaptera à la situation"

En pleine crise sportive depuis le début de la saison avec une place de lanterne rouge de Ligue 1, Montpellier se serait bien passé d'un tel épisode qui remet en cause la préparation du match contre l'OL. Assurant n'être courant de rien, Gasset "va écouter, le groupe écouter et après, on s’adaptera à la situation." Il se pourrait donc bien que le club héraultais débarque entre Rhône et Saône sans son capitaine. Même s'il est jugé hors de forme par certains, cela reste un paramètre important à prendre en compte.