Pour sa première conférence de presse de l’année 2025, Pierre Sage a logiquement vu les questions tourner autour du mercato de l’OL. Néanmoins, l’entraîneur lyonnais n’a pas forcément apporté plus de réponses à certains flous.

Est-ce que vous allez ne pas faire jouer pour OL - Montpellier un joueur susceptible d’être transféré ?

Pierre Sage : Ce sont des réflexions qui rentreront en compte jusqu’au coup d’envoi, comme ce fut le cas contre Strasbourg, en août dernier. À partir du moment où on doit protéger un joueur, on pourra prendre ce genre de décision. Mais pour l’instant, ce n’est pas le cas.

Ça impacte le jeu et votre préparation ?

On a toujours fait en sorte de s’affranchir de la présence ou non d’un joueur. Aujourd’hui, on a cette flexibilité qui nous permet de palier aux absences, comme Nicolas Tagliafico qui est suspendu. On va jouer sans lui, mais avec un autre.

"Pas forcément un besoin de se renforcer"

Est-ce que l’OL se retrouve dans la même configuration qu’au mois d’août ?

Je ne pense pas. Au mois d’août, il y avait à la fois des entrées et des sorties à gérer. Là, on sera plutôt dans une logique de sortie essentiellement.

Les besoins se situent où dans l’effectif de l’OL cet hiver ?

Le besoin est avant tout de dégraisser. Il y aura d’autres départs. Il n’y a pas forcément un besoin de se renforcer et de toute manière, on ne peut pas non plus avec les sanctions de la DNCG et envisager quoi que ce soit.

Y a-t-il une urgence de votre côté à avoir rapidement un groupe allégé alors que vous avez fait marcher beaucoup la rotation ?

Vous me demandez de résoudre une équation dont je n’ai pas tous les éléments. Quand je les aurai tous, je verrai avec quelle stratégie j’appréhenderai cette chose. En début de saison, il y avait la volonté de mobiliser un maximum de joueurs pour durer dans les compétitions. Cette volonté durera, mais avec moins de joueurs sûrement.