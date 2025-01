De retour de son prêt à Botafogo, Adryelson a déjà réintégré le groupe de l’OL. Le Brésilien était présent à l’entraînement ce jeudi, au contraire de Maxence Caqueret, toujours en délicatesse avec son pépin physique contracté contre Feignies Aulnoye.

Ils étaient nombreux à avoir bravé le froid ce jeudi matin au GOLTC. Après la période des fêtes, les jeunes supporters de l’OL avaient encore un peu de rab des festivités hivernales avec cet entraînement ouvert au public. À deux jours de la réception de Montpellier à Décines, les Lyonnais ont pu prendre un premier bain de foule en 2025 pour le plus grand plaisir de leurs fans. En partance du côté d’Hoffenheim, Gift Orban faisait logiquement partie des absents, au même cas que Thiago Almada et Luiz Henrique, deux joueurs qui se sont annoncés entre Rhône et Saône, mais qui en sont encore loin. Il y avait pourtant bien un ancien joueur de Botafogo à la séance du jour. Son prêt ayant pris fin ces derniers jours, Adryelson a retrouvé le groupe qu’il avait laissé en route en août dernier.

Caqueret touché en Coupe de France

Le Brésilien a participé à l’entraînement, comme s’il n’était jamais parti, et postule dans les faits à une place pour OL - Montpellier. Est-ce que ce sera également le cas pour Maxence Caqueret ? Un doute subsiste. Sur fond de mercato et d’un avenir incertain dans son club formateur, le milieu n’a pas participé à la séance. Aperçu avec un préparateur physique, le numéro 6 de l’OL est encore en phase de reprise, selon le club, après son alerte musculaire survenue lors du dernier match de Coupe de France contre Feignies Aulnoye. Mais à l’heure de le voir potentiellement sur le départ, aucun risque de rechute ne devrait être pris par le staff de Pierre Sage et le club.