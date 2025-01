OL - Mercato : Orban va s’envoler vers la Bundesliga et Hoffenheim

N’entrant plus dans les plans de l’OL depuis plusieurs mois, Gift Orban va pouvoir se relancer en Allemagne. Hoffenheim et le club lyonnais seraient tombés d’accord pour un départ de l’ordre de douze millions d’euros, bonus compris.

Ce jeudi, en fin de matinée, les supporters présents à l’entraînement ouvert au public ne verront pas Gift Orban sur la pelouse du terrain Gérard Houllier. Le Nigérian était pourtant bien présent à Décines depuis le début de la reprise de l’OL lundi, mais l’aventure lyonnaise va déjà prendre fin. Ce jeudi, Orban sera avant tout en train de passer sa visite médicale du côté d’Hoffenheim avant de signer un contrat de quatre ans et demi.

Le club de Bundesliga et son homologue lyonnais sont tombés d’accord mercredi pour un transfert de douze millions d’euros, bonus compris, comme appris par plusieurs médias. Cette somme, qui serait d’un fixe entre neuf et dix millions d’euros, permettrait à l’OL de retomber plus ou moins sur ses pattes concernant le dossier Orban. Il y a un an, la direction rhodanienne avait déboursé quatorze millions d’euros pour arracher le numéro 9 à La Gantoise.

Cinq petits buts en un an

Censé venir concurrencer Alexandre Lacazette, Gift Orban n’a jamais réussi à endosser ce costume et va quitter la capitale des Gaules après 21 matchs. Il aura inscrit seulement cinq buts, mais son doublé contre Strasbourg, fin août, a permis d’enrayer la spirale négative du début de saison et d’enclencher la série positive qui a suivi. Laissé en marge du groupe par Pierre Sage depuis plusieurs semaines, l’attaquant n’avait plus d’avenir à Lyon. Aussi attachant qu’atypique, Gift Orban va tenter de se relancer à Hoffenheim dans un championnat qui devrait lui permettre d’exploiter sa qualité de prise de profondeur.