Luiz Henrique et Jeffinho à Botafogo (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Cible de l’OL depuis plusieurs mois et sa signature à Botafogo, Luiz Henrique pourrait débarquer entre Rhône et Saône dès cet hiver. John Textor a malgré tout calmé certaines ardeurs, d’autant plus avec l’interdiction de recruter.

À Lyon, on savait que l’objectif prioritaire était de dégraisser. Cela était une volonté de Pierre Sage depuis des mois et les sanctions de la DNCG n’ont fait que renforcer ce besoin de vendre. En deux jours de mercato, les dossiers sont pour le moment en bonne voie avec les départs d’Anthony Lopes (libre), Jeffinho (5,3M€) et celui à venir de Gift Orban (12M€). La direction de l’OL espère bien poursuivre ainsi sur tout le mois de janvier et s’attèle à trouver des solutions pour se renforcer.

Malgré l’interdiction de recruter de la DNCG, le club espère bien y parvenir même si tous les dossiers resteront soumis au bon vouloir du gendarme financier. Cela sera le cas pour Thiago Almada et Luiz Henrique, que l’on annonce très proches de l’OL depuis quelques jours, voire semaines ou mois. Malgré leur appartenance à Eagle Football Group, les deux joueurs devront malgré tout attendre de voir si la DNCG est conciliante ou non suite aux différents départs, nous a-t-on soufflé.

Une décision "au cours de la première semaine de janvier"

Quoi qu’il en soit, l’arrivée de Luiz Henrique à l’OL est encore loin d’être aussi acquise que ce que la presse brésilienne ne l’a laissé entendre ces dernières heures. Interrogé sur le futur du meilleur joueur du championnat, John Textor a joué la montre concernant Henrique. "Le plan a toujours été de le faire venir en Europe. Mais il faut que ce soit au bon moment, et il y a la possibilité qu'il joue la Coupe du monde des clubs pour nous (Botafogo), a déclaré le patron américain dans des propos rapporté par Globo. Je suis en contact étroit avec ses représentants et nous déciderons de tout au cours de la première semaine de janvier."

Avec les dossiers des deux joueurs de Botafogo, l’OL est encore loin du dénouement.