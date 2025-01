OL féminin : la reprise a sonné pour les Fenottes

En vacances depuis deux semaines, les joueuses de l’OL féminin vont remettre le bleu de chauffe ce jeudi. La reprise a sonné avec la réception de Dijon, mercredi 8 janvier, en ligne de mire.

Quatre jours après leurs compères masculins, les joueuses de l’OL féminin sont aussi sur le chemin du retour. Ce jeudi marque en effet la reprise de l’entraînement pour les Fenottes. En vacances depuis le coup de sifflet final contre Wolfsburg, les ouailles de Joe Montemurro ont ainsi pu couper de façon certaine pendant deux semaines afin de recharger les batteries. Certaines sont parties loin en vacances pour s’évader, d’autres en ont profité pour ouvrir un nouveau chapitre dans leur vie personnelle, à l’image de Lindsey Horan. Quoi qu’il en soit, ces vacances et ces fêtes de fin d’année sont terminées entre Rhône et Saône. L’heure est à remettre la machine en route, avec très certainement un petit contrôle des excès ou non durant cette quinzaine pour ce jour de reprise au GOLTC.

Deux matchs en cinq jours pour reprendre

Pendant que les joueurs de Pierre Sage feront face à leurs supporters ce jeudi en vue de la réception de Montpellier, samedi (21h) au Parc OL, les Fenottes ont encore six jours à patienter. Le retour à la compétition ne se fera que le mercredi 8 janvier (21h) sur le terrain d’honneur Gérard Houllier avec la venue de Dijon pour la 12e journée de Première Ligue. Les Lyonnaises enchaîneront ensuite avec un déplacement à Reims pour les 16es de Coupe de France (12 janvier à 17h).