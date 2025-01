L’OL pas loin du million de spectateurs à Décines en 2024

Le Parc OL à l’occasion du derby contre l’ASSE (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En 2024, l’OL a disputé 21 matchs à Décines. Avec plus de 997 000 spectateurs s’étant rendus au Parc OL, le succès populaire a été au rendez-vous malgré les résultats sportifs et certaines restrictions.

Sans le huis clos partiel contre l’Olympiakos ou la volonté du club de limiter les incidents contre Besiktas, le cap du million aurait été atteint sans trop de difficultés en 2024. Toutefois, le compteur au Parc OL restera bloqué en dessous du millions pour cette nouvelle année civile. Ce samedi 4 janvier, les joueurs lyonnais lanceront l’année 2025 à domicile et espèrent pouvoir attirer du monde contre Montpellier malgré l’horaire tardif (21h).

Ce serait une bonne façon de se remettre au travail et de lancer parfaitement une seconde partie de saison attendue entre Rhône et Saône. L’année passée a d’ailleurs montré que le soutien populaire n’avait pas été de trop pour redresser une situation qui était mal, très mal embarquée avec le spectre de la relégation. Mais les quelque 997 000 supporters ayant pris place à Décines ont aidé les joueurs de Pierre Sage à déjouer les statistiques puis à s’offrir un destin européen sur ces six derniers mois.

Le derby, meilleure affluence de 2024

Avec une moyenne de 47 486 spectateurs sur les 21 matchs disputés entre la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue Europa, le Parc OL n’a pas sonné creux, mais est loin d’avoir été totalement rempli. Sans surprise, la venue de l’AS Saint-Etienne a été la plus suivie à Décines. Après deux saisons d’absence, le derby a attiré 58 082 supporters dans le Grand Stade, reléguant le dernier match de la saison dernière contre Strasbourg (57 027) à la seconde place, suivi par la demi-finale de Coupe de France contre Valenciennes (56 719). À cinq jours de la venue de Montpellier, l’affluence se situe pour le moment au niveau de la moyenne de la saison dernière.