Ligue 1 - Cartons rouges : l'OL parmi les bons élèves

Mathieu Vernice, arbitre d'OL – Brest, a exclu Nicolas Tagliafico

Seules trois équipes de Ligue 1 ont terminé tous leurs matchs à 11 depuis le début de la saison. L'OL en fait partie.

L'OL n'est pas forcément un modèle de vertu en matière de discipline. Il se trouve en milieu de tableau en ce qui concerne les avertissements distribués (27 après 15 journées). En revanche, contrairement à l'année passée, où il avait récolté six exclusions au total, il peut cette saison s'appuyer sur une baisse de ce chiffre. A la trêve hivernale, il fait partie des trois seuls clubs n'ayant récolté aucun carton rouge.

Huit équipes n'ont eu aucune exclusion sur une saison

En plus de l'Olympique lyonnais, on retrouve Strasbourg et le PSG, qui ont eux aussi terminé toutes leurs rencontres à 11. Dans l'histoire du championnat de France, huit formations, dont deux fois Auxerre, ont réussi à ne pas prendre de carton rouge durant tout un exercice. Les joueurs de Pierre Sage peuvent encore y prétendre, même si certains dans leurs rangs - Duje Caleta-Car, entre autres - sont régulièrement dans le collimateur des arbitres.