Ligue 1 - Discipline : Caleta-Car (OL) parmi les plus sanctionnés

Très utilisé par Pierre Sage, Duje Caleta-Car est aussi un des joueurs les plus sanctionnés en Ligue 1. Il est arrivé à la trêve avec 6 cartons jaunes en 13 rencontres.

Pratiquement un carton jaune toutes les deux rencontres. Les statistiques de Duje Caleta-Car en Ligue 1 cette saison reflètent finalement assez bien l'impression laissée par le Croate. Il alterne entre le bon, et une certaine solidité dégagée, et des sauts de concentration ou des actions à la limite. Comme le reste de l'arrière-garde lyonnaise, il a rarement dégagé une grande sérénité. On garde forcément en tête cette faute qui aurait pu/dû lui coûter un penalty contre Nice (4-1).

Fort d'un très important temps de jeu, le défenseur central a su, malgré ses errements, s'attirer la confiance de Pierre Sage, même s'il était remplaçant lors du choc à Paris (3-1). Il a disputé au total 18 matchs sur l'exercice en cours avec l'OL, sur 22 possibles. Parmi les quatre parties manquées, deux sont expliquées par des suspensions. Car oui, l'un des gros points noirs de l'ancien Marseillais reste l'indiscipline.

Deuxième derrière un Toulousain

Avec déjà six avertissements récoltés sur les quinze premières journées (dont treize auxquelles il a pris part), il fait partie des joueurs les plus sanctionnés par les arbitres. Il est même le deuxième derrière le Toulousain Cristian Cásseres (sept), à égalité avec le Lillois Benjamin André, les Montpelliérains Motibo Sagnan et Rabby Nzingoula, ainsi que Monégasque Lamine Camara (cinq jaunes et un rouge).

Cela lui a fait rater les confrontations contre Le Havre (0-4) et l'Entente Feignies-Aulnoye (1-2). De retour le 4 janvier face au MHSC, il tâchera de se tenir un peu plus à carreau sur la deuxième partie de saison. Surtout qu'il semble en être capable, puisqu'il n'a pas reçu le moindre carton en Ligue Europa. Un des axes de progression s'il veut bénéficier d'autant de temps de jeu en 2025. Avec la concurrence de Clinton Mata, Moussa Niakhaté, Warmed Omari, voire Adryelson s'il reste, Caleta-Car n'aura pas le choix.