OL : votez pour le meilleur joueur de la première moitié de saison

Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Après cette première partie de saison 2024-2025, nous vous proposons de voter pour le meilleur élément lyonnais sur les 22 rencontres disputées toutes compétitions confondues.

Il y a bien plus de choix que l'an dernier à la même période. A la lutte pour ne pas descendre au même moment la saison passée, l'OL est cette fois-ci bien mieux classé. Cinquième après quinze journées, il est également quatrième en Ligue Europa et qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France. Une seconde partie de saison très excitante attend Pierre Sage et ses troupes, avec la perceptive d'une place en Ligue des champions et des coupes à disputer avec ambition.

En attendant de refermer le chapitre 2024 pour passer à celui de 2025, nous vous proposons d'élire le meilleur joueur rhodanien sur cette première moitié d'exercice. Avec le sondage ci-dessous, vous avez la parole afin de voter pour celui que vous estimez être le meilleur lyonnais toutes compétitions confondues.

Mata, Tagliafico, Tolisso, Cherki, un autre... ?

Olympique-et-Lyonnais vous soumet quatre noms : Clinton Mata, Nicolas Tagliafico, Corentin Tolisso et Rayan Cherki. Mais vous avez aussi la possibilité de suggérer d'autres footballeurs selon votre opinion. Pour cela, rendez-vous dans l'espace dédié aux commentaires.

Quel est pour vous le meilleur joueur de l'OL sur la première partie de saison Clinton Mata

Nicolas Tagliafico

Corentin Tolisso

Rayan Cherki

Autre (vous pouvez préciser son nom en commentaire) Voir les résultats