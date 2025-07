OL - Mercato : Amin Sarr, 18 matchs et puis s'en va

Reparti au bout de deux ans et demi, Amin Sarr aura joué seulement 18 matchs avec l'OL. Il a surtout connu deux prêts.

Il sera difficile pour l'Olympique lyonnais de prétendre qu'il a fait une bonne opération en recrutant Amin Sarr en janvier 2023. Le grand avant-centre a eu seulement six mois pour s'exprimer dans le Rhône, avant de vivre deux prêts successifs. Aujourd'hui, le Suédois n'est plus un joueur de l'OL, mais c'est à se demander s'il l'a vraiment été un jour.

Au total, et alors qu'elle avait déboursé 11 millions d'euros pour le recruter en provenance de Heerenveen (Pays-Bas), l'équipe rhodanienne a donné sa chance à 18 reprises au buteur. Entre février et août 2023, il a vécu huit titularisations et donc dix entrées en jeu. Il aura tout de même marqué un but, contre Angers.

Un cas qui rappelle celui de Jeffinho

Ensuite, Sarr fut transféré provisoirement à Wolfsburg (2023-2024), où il apparaîtra à 14 reprises. C'est finalement à l'Hellas Vérone (2024-2025) qu'il a trouvé un terrain d'expression à sa convenance. Ayant joué à 32 matchs en Serie A, il a convaincu ses dirigeants de lever l'option d'achat.

Moyennant cinq millions d'euros, avec bonus, le joueur de 24 ans reste en Italie en cette intersaison. Un très court passage à Décines pour le natif de Malmö, qui peut rappeler celui de Jeffinho. Le Brésilien a lui aussi signé en faveur de l'Olympique lyonnais en janvier 2023, avant d'être prêté à Botafogo (2024) et d'y revenir définitivement au début de l'année 2025. L'ailier a porté à 21 reprises le maillot de l'OL.