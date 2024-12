OL - Mercato : Jeffinho transféré définitivement à Botafogo

Prêté jusqu'à ce jour à Botafogo, Jeffinho y a été définitivement vendu par l'OL ce mardi. Il y évoluait depuis un an.

Vainqueur de la Copa Libertadores et du championnat du Brésil, Jeffinho a connu des dernières semaines très heureuses à Botafogo. Longtemps blessé, il n'a pas eu le loisir de beaucoup jouer depuis un an (18 rencontres au total). Il restera néanmoins de ce prêt au club carioca ces titres, et peut-être plus à l'avenir. En effet, l'OL a annoncé ce mardi que l'ailier poursuivra l'aventure avec la formation de Rio de Janeiro.

5 millions pour l'OL

Club appartenant à la galaxie Eagle Football, comme son cousin français, Botafogo a acquis le footballeur de 25 ans contre 5,3 millions d'euros. L'Olympique lyonnais garde aussi 30% sur une éventuelle revente. Un plan déjà dans les tuyaux depuis plusieurs semaines.

Rappelons qu'en janvier 2023, soit presque deux ans, les dirigeants rhodaniens avaient posé 10 millions d'euros (plus 2,5M€ en bonus) sur la table pour le recruter, déjà à Fogo'. Pratiquement 24 mois plus tard, c'est un retour au bercail pour Jeffinho, après avoir disputé 21 rencontres avec les septuples champions de France.