Mercato : l'OL voudrait laisser Jeffinho à Botafogo

Luiz Henrique et Jeffinho à Botafogo (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Très peu utilisé à Botafogo, longtemps blessé, Jeffinho est aujourd'hui en difficulté avec le club brésilien. Prêté par l'OL, il doit revenir à la fin de l'année. Mais la situation n'est pas aussi évidente.

A l'image de plusieurs autres éléments de Botafogo, l'avenir de Jeffinho est loin d'être tout tracé. Comme Adryelson, l'ailier est prêté par l'Olympique lyonnais, et ce transfert provisoire doit prendre fin au 1er janvier. Mais il est peu probable de le voir regagner le Rhône et rejouer avec l'équipe de Pierre Sage. Pourquoi cela, pour des raisons des performances. Aujourd'hui, le brésilien pâtit d'une forte concurrence à son poste avec le club de Rio de Janeiro, mais aussi de ses soucis de santé. Son retour au Brésil ne s'est pas passé comme prévu, avec une première blessure musculaire entre février et mars après des débuts intéressants (trois buts en janvier 2024).

Vers un transfert cet hiver ?

Surtout, il y a eu ce gros pépin physique à l’ischiojambier en mai dernier, suivi d'une opération. Il a aussi dû soigner une infection au mois de juillet, passant encore une fois sur le billard. Son retour n'a donc eu lieu que le 21 novembre, lorsqu'il est entré 24 minutes face à l'Atlético Mineiro. Il n'a pas rejoué depuis. Avec seulement 19 apparitions en 2024, son temps de jeu est extrêmement faible, encore plus si on regarde depuis juin (une rencontre en six mois).

Alors quelle sera la suite pour Jeffinho ? La presse brésilienne indique que Fogo ne voudrait pas le retenir à l'issue de son prêt. De l'autre côté, Foot Mercato précise que l'OL souhaiterait le laisser chez le vainqueur de la Copa Libertadores. Un transfert est-il à prévoir cet hiver, tandis qu'il est sous contrat jusqu'en 2027 ? C'est une éventualité pour le joueur de 24 ans, que certains médias locaux enverraient à Santos, promu en Serie A.