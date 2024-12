Avant d'aller à Angers, l'OL est solide loin de ses bases

Moussa Niakhaté, Lacazette et les joueurs de l’OL @UEFA

Samedi soir, l'OL se déplacera à Angers (21 heures). Avant ce voyage en Anjou, l'Olympique lyonnais reste sur huit matchs de rang sans défaite à l'extérieur.

L'OL a parfois du mal à être souverain à domicile, même s'il vient de battre Nice (4-1) et Saint-Etienne (1-0) à la maison. Dans son antre, il possède un bilan de cinq victoires pour un nul et trois défaites en neuf rencontres, toutes compétitions confondues. A l'extérieur, les partenaires d'Alexandre Lacazette affichent de bons résultats sur ce début de saison (quatre succès, quatre nuls et un revers). Cela tombe bien, puisqu'ils se rendront à Angers samedi à 21 heures pour le compte de la 14e journée de Ligue 1.

Dernière défaite à l'extérieur, à Rennes en août

On remarque que les Lyonnais s'inclinent très rarement loin de chez-eux. Finalement, seul Rennes au tout début de l'exercice 2024-2025 est parvenu à dominer le groupe de Pierre Sage en déplacement (3-0). Depuis, il a enchaîné huit voyages de suite sans perdre. Une série qui tient depuis mi-septembre, avec le 0-0 ramené de Lens.

Dans ce cycle vertueux, les Rhodaniens peuvent néanmoins nourrir quelques regrets, comme à Hoffenheim (2-2) ou à Reims (1-1), voire à Lille (1-1). Quelques points lâchés en route qui auraient pu faire du bien à cette équipe. Néanmoins, les coéquipiers de Corentin Tolisso, du haut de leur cinquième place en Ligue 1, savent qu'ils peuvent s'appuyer sur une certaine solidité en terrain hostile. Ils ont pu le démontrer au Havre (0-4) et à Qarabag (1-4), même si cette prestation n'a pas été la plus aboutie de la saison.

Encore 3 déplacements en 2024

Un aspect important lorsqu'on sait qu'en plus d'aller en Anjou, l'OL ira à Paris le 15 décembre, puis à Valencienne (contre l'Entente Feignies Aulnoye en Coupe de France) le 21 décembre. Un beau programme pour finir 2024