Rayan Cherki et Pierre Sage lors d’OL – Nice (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Si le score peut être flatteur sous certains angles, Pierre Sage a apprécié le visage montré par l’OL contre Nice (4-1). Même s’il attend encore plus de régularité sur 90 minutes.

C’est donc un premier anniversaire heureux qu’a fêté Pierre Sage dimanche en fin d’après-midi. Au lendemain de sa première bougie sur le banc de l’OL, l’entraîneur français a décroché une victoire hautement importante dans la course aux places européennes et à la Ligue des champions. Face au concurrent direct qu’était Nice, ses joueurs ont répondu présents avec une deuxième victoire 4-1 en l’espace de trois jours. Dans le camp niçois, on fustigeait les erreurs d’arbitrage qui auraient pu laisser espérer un scénario bien différent que cette large défaite, qui peut être flatteur si l’on prend tous ces éléments contraires en compteur.

Toutefois, Pierre Sage s’est montré plutôt satisfait du visage montré dimanche. "J'ai l'impression que la victoire est moins en forme de trompe-l'œil que celle de jeudi, on a fait un match plus consistant qu'en Ligue Europa. Notamment en première mi-temps, où à part le trou d'air lorsqu'ils ont égalisé, on a vraiment bien joué, bien pressé aussi. La deuxième mi-temps a été un peu plus difficile, mais on savait que si on marquait le cinquième but du match, on s'orientait vers une victoire."

"On n'a jamais eu de problème d'avant-centre"

S’il n’a pas voulu commenter les situations litigieuses qui ont déclenché la colère des dirigeants niçois, l’entraîneur lyonnais a avant tout insisté sur la performance collective de son équipe et spécialement sur le rayon de soleil qui commence à pointer le bout de son nez offensivement. Après le doublé de Georges Mikautadze à Bakou jeudi, Alexandre Lacazette y est allé de son triplé contre les Aiglons, dimanche. "On n'a jamais eu de problème d'avant-centre, c'est ce que j'ai dit aux joueurs dans le vestiaire. On nous taxait d'avoir des problèmes avec nos avants-centres, on a mis huit buts et eux en ont mis cinq sur les huit. Sans jouer du tout le match de jeudi pour Alexandre Lacazette et en jouant une vingtaine de minutes pour Georges Mikautadze aujourd'hui (dimanche)."

Avec un seul match cette semaine à Angers (samedi 21h), Pierre Sage va pouvoir travailler dans la sérénité dès le retour à l’entraînement mardi après-midi.