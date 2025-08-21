Tyler Morton : "Je n'ai pas hésité longtemps à signer à l'OL"

Recrue estivale, Tyler Morton a déjà séduit son monde en l'espace de deux rencontres. Le milieu anglais semble déjà comme un poisson dans l'eau au sein de cet OL qui l'a rapidement conquis.

Comment s'étaient passés les premiers contacts avec l'OL et qu'est-ce qui vous a motivé à signer ici ?

Tyler Morton : C'était assez facile pour moi, une décision assez facile. Dès que le club s'est intéressé à moi, mes agents, ma famille, tout le monde a compris que je voulais signer ici. Il y a de la passion chez les fans, le club fait confiance aux jeunes et ça m'a vraiment plu alors que je voulais évoluer dans ma carrière. L'intégration a été très simple, les joueurs, le personnel, tout le monde est très gentil, très accueillant. Comment pourrais-je être plus content ?

Comment expliquer l'attraction récente de la Ligue 1 chez les joueurs anglais ?

C’est un grand championnat. Ce qui m’attire, c’est la qualité des joueurs. Il y a beaucoup de jeunes prometteurs et je me suis dit que ce serait une belle étape dans ma carrière. J’aurai l'opportunité de montrer mes compétences. Ce qui m’a séduit, c’est aussi la passion qu’il y a dans ce championnat et chez les fans de l'OL.

"Mon style matche avec la philosophie de Fonseca"

Que connaissiez-vous du club et de la ville avant d'arriver ?

Je connaissais beaucoup de choses sur l’OL, un peu moins sur la ville. Le club est vraiment impressionnant, je les ai beaucoup suivis, notamment l’année dernière où on avait pu voir sur certains matchs un football séduisant. J’étais très excité de venir ici. J’ai hâte de voir comment ça va se passer au stade samedi. Je ne connais pas encore l’hymne de l’OL, mais j’ai hâte de l’entendre.

Après Getafe, Paulo Fonseca disait qu'il était facile pour vous de vous intégrer, car vous veniez de Liverpool. Avez-vous déjà trouvé des similitudes dans la philosophie du coach avec Klopp ou Slot ?

Bien sûr, avant de venir ici, Paulo Fonseca m'avait envoyé une longue vidéo qui montrait sa philosophie de jeu avec l'OL et c'était quelque chose de parfait pour moi. Ça matchait mon style et vice-versa. Paulo Fonseca a vraiment été fantastique. On a parlé une ou deux fois ensemble et ce qui a rendu ma décision de plus en plus claire.

J'ai d'ailleurs poussé mon agent pour pouvoir signer ici et si on veut parler des similitudes entre l'OL et Liverpool, un jeu à deux milieux qui décrochent pas mal. Le fait d'avoir aussi travaillé sous les ordres d'Arne Slot sur la position du corps, le timing des courses, c'était très important, ce qui rend mon intégration aussi très facile dans le jeu de l'OL par rapport à ce que j'ai connu à Liverpool.