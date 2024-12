Haise après OL - Nice (4-1) : "Que faut-il de plus pour un penalty ?"

Comme son directeur sportif Florian Maurice, Franck Haise ne digérait pas certaines décisions arbitrales lors d'OL - Nice (4-1). L’entraîneur niçois ne comprend toujours pas comment Mr Dechepy n’a pas sifflé penalty sur la faute de Duje Caleta-Car sur Evann Guessand.

La saison dernière, Jean-Pierre Rivère était venu pousser son coup de gueule contre l’arbitrage après OL - Nice. Cette saison, le président niçois s’est gardé de descendre en zone mixte, laissant ce travail à Florian Maurice. L’ancien chef du recrutement lyonnais, aujourd’hui directeur sportif des Aiglons, a fustigé la prestation arbitrale de Mr Dechepy. L’OGC Nice s’estime, à juste titre, lésé dans cette défaite (4-1) concédée au Parc OL dimanche en fin d’après-midi.

Après un premier but refusé pour une faute sur Nicolas Tagliafico suite à l’intervention de la VAR, cette dernière n’a pas jugé bon de siffler un penalty pour les Niçois. Au retour des vestiaires, l'arbitre a choisi de ne pas siffler de faute sur une situation litigieuse entre Duje Caleta-Car et Evann Guessand checkée par la vidéo. Une incompréhension dans les rangs niçois. "Il y a cette faute dans la surface qui, de façon incroyable, n’est ni sifflée en direct et, de façon encore plus incroyable, pas sifflée en regardant les images. Bras dans la forge, poussé dans le dos, pied sur le pied, que faut-il pour siffler un penalty ?", s’est interrogé Franck Haise.

"Des décisions dans un sens, mais pas dans l'autre"

En conférence de presse d’après-match, le technicien niçois a tout fait pour contenir sa colère, lui qui avait pris quatre matchs il y a un an après avoir déjà critiqué Mr Dechepy. Toutefois, l’injustice dont son équipe a fait l’objet n’a pu le laisser de marbre. Les erreurs ont été bien trop nombreuses pour ne pas réagir à chaud au coup de sifflet final. "Dans ce match, il y a deux poids, deux mesures, a poursuivi Haise. On a loupé des choses, sinon on n’aurait pas pris quatre buts, mais à un moment, il faut voir aussi la réalité, c'est un match dans lequel les décisions ont tourné dans un sens et pas dans l’autre." Avec dans le viseur, une poussette de Lacazette sur Nandjou non sifflée au moment du doublé du capitaine de l’OL…