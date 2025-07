Les joueurs de l'Olympique lyonnais vont vivre une préparation estivale intense. Quatre matchs amicaux sont d'ores et déjà prévus, en plus d'un stage.

Depuis le lundi 7 juillet, les Lyonnais disponibles ont repris le chemin de l'entraînement à Décines. Une première séance tenue dans un contexte de flou total, avec l'attente pesante autour de la nouvelle décision de la DNCG. Deux jours après, le verdict est tombé : l'OL évoluera bel et bien en Ligue 1 pour la saison 2025-2026.

De quoi soulager les supporters et créer un climat de travail plus serein pour l'équipe de Paulo Fonseca. Le club rhodanien l'a échappé belle. Maintenant, il va pouvoir se tourner vers le mercato et la préparation estivale. À ce sujet, Corentin Tolisso et ses coéquipiers connaissent déjà une grande partie de leur "menu" d'été.

Villefranche, Molenbeek... l'OL va enchaîner les matchs amicaux

Le premier rendez-vous de la présaison lyonnaise sera le samedi 19 juillet à 10h30. L'OL recevra alors le FC Villefranche-Beaujolais (National 1) au Groupama OL Training Center. Ensuite, place au RWDM Brussels, le mercredi 23 juillet à 10h30, toujours à Décines. Puis, les hommes de Fonseca vivront leur premier déplacement face au Hambourg SV, en Allemagne, le samedi 26 juillet à 15 heures.

Deux rencontres lors du stade en Autriche

Suite à cette première phase, ils partiront en Autriche pour un stage au cours duquel ils affronteront notamment le RCD Majorque, le mercredi 30 juillet à 17h30. Une opposition de 2 fois 60 minutes. La parenthèse autrichienne durera du 26 juillet au 2 août, et sera également ponctuée à la fin par un autre match amical qui n'est pas encore défini.

La sixième et dernière rencontre de la préparation estivale aura lieu le week-end du 9 août, à une semaine de la grande reprise en Ligue 1. Le club rhodanien commencera le championnat par un déplacement à Lens.