OL : un amical à huis-clos contre Villefranche le 19 juillet

En attendant de savoir dans quelle division il évoluera à la rentrée, l'OL va entamer sa préparation estivale le 7 juillet prochain. Un premier amical a été annoncé par son club partenaire, le FC Villefranche-Beaujolais. Il se tiendra le 19 juillet au GOLTC (11h) mais sera à huis clos.

L'ambiance risque d'être spéciale, pesante, et pourtant, il va bien falloir se remettre au travail. Le lundi 7 juillet, dans moins d'une semaine, Paulo Fonseca et ses joueurs seront de retour au GOLTC. Cette reprise va se faire avec toute l'incertitude qui entoure l'OL depuis mardi dernier et la rétrogradation administrative en Ligue 2. En choisissant de faire appel, le club joue son va-tout pour se maintenir en Ligue 1 et il y a déjà eu des décisions prises en ce sens. Il est bien évidemment question de la promotion de Michele Kang comme présidente et de Michael Gerlinger comme directeur général. L'avenir de l'OL se joue en coulisses, mais il y a quand même une saison qui va se jouer à partir d'août. En Ligue 1 ou en Ligue 2 ? Mystère.

Fonseca adepte des amicaux à huis clos

Néanmoins, qu'importe la décision de la commission d'appel, les joueurs lyonnais ne peuvent rester les bras croisés à attendre. Toutefois, le programme de l'été reste encore des plus fous puisque le club n'a toujours pas communiqué sur un possible stage ou l'identité des adversaires pour des amicaux. C'est finalement le FCVB qui a donné un premier indice ce mardi. Club partenaire de l'OL, Villefranche a dévoilé son programme de pré-saison avec six amicaux. L'un d'eux se tiendra le samedi 19 juillet à Décines contre l'OL (11h). Malheureusement, les supporters lyonnais et du Beaujolais n'auront pas le plaisir de voir cette rencontre amicale, annoncée à huis clos. Une spécialité de Paulo Fonseca, qui avait déjà reçu des critiques durant son passage au LOSC.