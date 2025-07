Parmi les belles valeurs marchandes de l'effectif de l'OL, Lucas Perri pourrait ne pas être retenu. Le Brésilien serait dans les petits papiers de Galatasaray.

La valse des rumeurs de départs, dont certaines devraient se concrétiser, ne fait que commencer pour l'OL. En effet, le club rhodanien est dans une situation d'urgence suite à la décision de la DNCG du 24 juin dernier. Le temps est compté, avant une commission d'appel qui se tiendra courant juillet. Malick Fofana pourrait rejoindre la Premier League. Nicolas Tagliafico, la Liga. Georges Mikautadze, l'Angleterre, l'Allemagne ou encore l'Italie. C'est désormais au tour de Lucas Perri de faire saliver certains clubs européens. La Serie A s'intéresse au profil du gardien de but, notamment l'AS Roma et l'AC Milan. Il y a également eu l'intérêt de Nottingham Forest et les bruits de couloirs autour du championnat saoudien.

15 millions d'euros espérés par l'OL ?

Un prétendant de plus aurait pointé le bout de son nez pour le portier brésilien de 27 ans. D'après les informations de beIN Sports Turquie, Lucas Perri est une des options étudiées sérieusement par Galatasaray, pour prendre la succession de Fernando Muslera (2011-2025, 551 matchs). Le club turc s'intéresse aussi à Đorđe Petrović, prêté par Chelsea au RC Strasbourg.

De son côté, le Brésilien ne dirait pas non pour rejoindre Istanbul, les conditions proposées lui convenant. La piste Neom refermée, il reste l'intérêt de Leeds alors que l'OL chercherait à faire fructifier cette concurrence. Cela aura-t-il un incidence sur l'indemnité de transfert proposé par Galatasaray pour Lucas Perri ? Le club lyonnais ne souhaiterait commencer à discuter qu'à partir de 15 millions d'euros.