Matt Turner, gardien de Nottingham Forest, pourrait rejoindre l'OL cet été. Lucas Perri, lui, serait susceptible de quitter le club, après une saison comme titulaire.

Les mouvements entre l'OL et Nottingham Forest ne sont pas près de s'arrêter. John Textor et Evangelos Marinakis aiment multiplier les transferts dans un sens, puis dans l'autre, Eagle Football étant aujourd'hui un "partenaire" bien identifié du club anglais lors des mercatos. Le patron de l'Olympique lyonnais et celui de la formation britannique font régulièrement des affaires, et cet été ne fera visiblement pas exception.

Ainsi, il est question pour les septuples champions de France (2002-2007) de recruter le milieu de terrain Danilo et le portier Matt Turner pour une trentaine de millions d'euros. Il faudra néanmoins que la DNCG les laisse tranquille pour cela. Mais si c'est le cas - la vente de Rayan Cherki pourrait aider - l'idée pour les dirigeants rhodaniens seraient de faire venir ces deux joueurs.

Perri poussé vers la sortie ?

Un accord aurait été trouvé entre l'OL et Nottingham Forest au sujet de Turner pour un montant de huit millions d'euros. Ce que rapportent le média Givemesport et le journaliste spécialisé Fabrizio Romano. Ce dernier ajoute que Lucas Perri pourrait lui quitter le Rhône.

Arrivé en décembre 2023, le joueur brésilien a évolué pendant six mois dans le rôle de doublure d'Anthony Lopes. Il a ensuite pris sa place au début de la saison 2024-2025, réalisant un exercice assez complet, avec quelques trous d'air tout de même. Dernièrement, son nom fut lié à l'AS Roma. Pour rappel, l'Olympique lyonnais devra reverser 50% d'un éventuel transfert à Botafogo.