OL - Mercato : un gardien greffé dans un deal avec Nottingham ?

Un an après avoir fait affaire avec les ventes Orel Mangala et Moussa Niakhaté, John Textor et Evangelos Marinakis vont certainement encore œuvrer ensemble. En plus de Danilo, l'OL pourrait accueillir le gardien américain de Nottingham Forest, Matt Turner.

On pense avoir tout vu et pourtant, John Textor réussit encore et toujours à surprendre les supporters de l'OL. À moins d'un coup de magie avec la DNCG et la levée de la relégation, mais aussi de l'interdiction de recrutement, c'est avant tout dans le mauvais sens que l'Américain aime surprendre. Ce n'est pas ce marché estival qui devrait déroger à la règle, même si tout reste encore lié aux décisions à venir de la DNCG le 24 juin prochain. Néanmoins, une chose semble quasi sûre : Textor va refaire affaire avec son grand ami Evangelos Marinakis, propriétaire de Nottingham Forest. Les deux présidents avaient déjà conclu les ventes d'Orel Mangala et Moussa Niakhaté il y a un an et ils vont remettre ça.

Turner comme doublure de Perri ?

Avec Eagle Football et le fameux pot commun entre les clubs, Nottingham Forest va faire les affaires de Botafogo pendant que l'OL fera celles du club anglais. C'est un peu expliqué de façon grossière, mais c'est un coup à trois bandes qui se préparerait entre Textor et Marinakis dans les prochains jours ou prochaines semaines. Le club de Premier League va dépenser 35 millions d'euros pour Igor Jesus et Jair Cunha, deux joueurs dont l'OL a les droits économiques et qui pourraient avant tout rapporter gros lors d'une revente à venir grâce à un pourcentage sur ce futur départ.

Quand le propriétaire grec va faire entrer du cash dans les caisses d'Eagle Football, l'OL devrait lui rendre la pareille en cas de levée des sanctions. Danilo, milieu de terrain brésilien, devrait venir renforcer l'entrejeu lyonnais, mais fait nouveau, il pourrait ne pas être le seul à débarquer à Décines, d'après L'Équipe. John Textor envisagerait de faire venir Matt Turner comme doublure de Lucas Perri. À 30 ans, le gardien , prêté à Crystal Palace cette saison, a pour lui d'être américain et représenterait une opportunité marketing à un an du Mondial 2026. Pour ce qui est du sportif, entre une concurrence inutile à Perri et boucher l'éclosion d'un Mathieu Patouillet, on demande à voir…