Rayan Cherki et Johann Lepenant lors de France – Nouvelle-Zélande (Photo by LIOT Jean-Marie / KMSP / KMSP via AFP)

Convoqué pour la première fois en équipe de France, Rayan Cherki devra patienter pour faire ses débuts en Bleus. Le joueur offensif de l’OL débute sur le banc pour la demi-finale de Ligue des Nations, Espagne - France.

Malgré une victoire en Ligue des champions, peu d’heures de sommeil et des festivités qui ont duré, Didier Deschamps a choisi de s’appuyer sur les joueurs du PSG pour la demi-finale de Ligue des Nations, Espagne - France. Ce jeudi soir, les Bleus évolueront avec Ousmane Dembélé et Désiré Doué en soutien de Kylian Mbappé. Dans le 4-2-3-1 mis en place par le sélectionneur français, le rôle de meneur revient à Michael Olise. Pas de Rayan Cherki donc pour cette demie à Stuttgart et ce n’est pas forcément une surprise.

Première pour Kalulu

Retenu pour la première fois en équipe de France, le joueur offensif de l’OL doit encore faire ses preuves pour convaincre Deschamps. C’est donc du banc de touche qu’il va suivre ce choc entre les Bleus et la Roja de Lamine Yamal. Avec certainement l’espoir de pouvoir entrer en jeu et vivre ses premières minutes avec la sélection tricolore. Si Cherki devra patienter pour faire ses débuts, l’autre bizut de ce rassemblement de juin, Pierre Kalulu, débutera cette rencontre sur le côté droit de la défense. Une belle récompense et une belle fierté pour la famille Kalulu mais aussi ses anciens formateurs de l’Académie.

La compo des Bleus : Maignan - Kalulu, Konaté, Lenglet - Hernandez - Koné, Rabiot - Doué, Olise, Dembélé - Mbappé