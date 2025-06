OL - Mercato : l'avenir de Cherki "se dessine"

Brillant lors de son entrée contre l'Espagne, Rayan Cherki a montré qu'il avait le niveau pour les grands matchs. Interrogé sur son avenir, le joueur de l'OL a confirmé savoir ce qu'il voulait. Mais rien ne sera officialisé avant la fin du rassemblement avec les Bleus.

Il a éclaboussé de sa classe la dernière demi-heure de la demi-finale de Ligue des Nations. Jeudi soir, Rayan Cherki a réussi des débuts remarqués à défaut d'être parfaits dans la défaite (5-4) de la France contre l'Espagne. Malmenés par la Roja, les Bleus ont retrouvé de l'espoir derrière l'entrée de Cherki, auteur d'un but magnifique et de deux autres actions décisives qui ont finalement ramené le score à 5-4 au lieu de 5-1 au moment de faire son apparition sur la pelouse de Stuttgart. Avec la petite finale dimanche contre l'Allemagne, Rayan Cherki pourrait bien se voir récompenser d'une titularisation par Didier Deschamps. Le clou d'une saison qui aura été d'une grande qualité pour le joueur offensif.

"Il n'y a plus qu'à patienter"

Seulement, si sur le terrain, Cherki en aura fini avec cet exercice 2024-2025, en coulisses, il y aura également du changement. Le numéro 25 français va quitter l'OL et devrait se diriger vers Manchester City. Le club anglais a soumis une première offre, jugée insuffisante par les Rhodaniens. Toutefois, tous les chemins semblent mener vers la ville mancunienne. Interrogé une nouvelle fois sur son avenir, Rayan Cherki n'a pas forcément démenti. "Ça se dessine, a confirmé l'intéressé sur TF1. Maintenant, vous connaissez ma réponse. Il reste encore un match. Le dessin sera fini à la fin du rassemblement. Il n'y a plus qu'à patienter, profiter du dernier match et tout donner." Il faudra donc attendre a minima le coup de sifflet final de France - Allemagne, dimanche (15h) pour connaitre la future destination de Cherki. Même si elle ne fait plus vraiment de doute.