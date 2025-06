Le club du RWD Molenbeek devrait connaitre un virage important dans son histoire. John Textor devrait annoncer un changement de nom et de logo pour le club belge. Une décision qui ne passe pas.

Le rire est encore jaune, mais il traduit presque une sorte de résignation. Au sein d'Eagle Football Group, la tendance n'est clairement pas à la bonne humeur. Du moins dans les clubs appartenant à la holding. À l'OL, l'avenir du club avec un passage devant la DNCG attendu par tous retient toute l'attention. À côté de ça, la vente des bijoux de famille ou la dégradation de l'Académie n'inspirent pas à l'optimisme. Dans leur malheur, les supporters lyonnais pourront certainement se réconforter en se disant qu'ils ne sont pas seuls dans cette galère. À Botafogo, des retards de paiements d'indemnité de transferts viennent de pointer le bout de leur nez. Et il y a le cousin belge du RWD Molenbeek, qui a raté l'accession en Jupiler Pro League et qui vit sous les coups de tête de John Textor. Le dernier en date ne devrait pas retenir tous les suffrages, bien au contraire.

L'inscription "Brussels" plus vendeuse ?

Quand l'environnement lyonnais se pose des questions sur les vestiges de l'identité du club, en Belgique, c'est un vrai changement qui va avoir lieu dans les prochaines heures, d'après la Dernière Heure. Il ne faudra plus dire RWDM mais bien Daring Brussels. Les supporters du club ont appris que John Textor allait changer le nom du club de Molenbeek pour retrouver un nom historique. Une décision qui ne passe pas chez les fans, qui ont déjà lancé une pétition. La stratégie d'insérer "Brussels" dans le nom aurait-elle pour effet d'être plus vendeuse ? Et on ne parle pas de maillots ou de sponsors… Un changement de logo serait également prévu.