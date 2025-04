Fofana déjà de retour à l'OL après l'élimination de Molenbeek

Pour sa première sur le banc de Molenbeek, Gueïda Fofana a été à cinq minutes de créer l’exploit. En menant 3-0, le RWDM s’est finalement écroulé malgré la victoire 3-2 et n’a pas comblé son retard de deux buts du barrage aller.

L’intérim a pris fin aussi vite qu’il n’a commencé. Propulsé comme coach du RWD Molenbeek mercredi dernier pour tenter de faire monter le club en première division, Gueïda Fofana en a déjà terminé avec son périple belge. N’ayant pas officié le barrage aller, l’entraîneur de la réserve de l’OL était bien présent sur le banc du RWDM dimanche soir pour le match retour contre Lokeren-Temse. Il avait pour mission de combler le retard de deux buts pris après la première manche et n’est pas passé loin de l’exploit. A cinq minutes près, Fofana aurait même pu passer pour un héros si deux erreurs n’avait pas mis un terme précipité à cet intérim. Dos au mur après la défaite à l’aller, Molenbeek avait réussi à combler puis prendre les devants dans cette double confrontation en menant 3-0 à la 86e minute.

Deux buts concédés en trois minutes

Finalement, tout est parti en fumée pour les coéquipiers d’Islam Halifa et Mohamed El Arouch, titulaires dimanche. En l’espace de trois minutes et deux erreurs défensives, Lokeren-Temse a réduit l’écart pour ne perdre "que" 3-2 et ainsi s’ouvrir les portes des demi-finales de la phase d’accession en première division. Après avoir craqué en saison régulière, Molenbeek craque en barrage et sera donc encore dans l’antichambre de la Jupiler League la saison prochaine. Pour Gueïda Fofana, le séjour à Bruxelles aura été de courte durée.