Critiqué pour certains choix faits dimanche dans l'élimination de l'OL contre Arsenal, Joe Montemurro accusait le coup.

Avec AFP. "Inacceptable" ont estimé l'entraîneur de Lyon Joe Montemurro et la défenseuse Vanessa Gilles après l'élimination de l'OL féminin en demi-finale de la Ligue des champions, mis en déroute 4-1 dimanche à domicile par Arsenal. À l'aller, les Lyonnaises avaient pourtant gagné 2-1, mais ont sombré au Parc OL. "Nous avons une saison à finir avec un objectif d'aller chercher le titre de champion de France, c'est très important pour nous. Je sais aussi que les éliminations en Coupe de France et en Ligue des champions sont inacceptables pour ce club et j'en prends l'entière responsabilité. On doit s'assurer que cela n'arrive plus", a dit Montemurro en conférence de presse.

L'Australien est apparu sonné et n'a pas caché qu'il était encore "assez perplexe. Il y a beaucoup de confusion dans ma réflexion. Il n'y a pas encore de mots pour exprimer ce que je ressens", a dit le technicien australien. Arsenal a très bien joué et nous avons été derrière dans tous les domaines", a-t-il ajouté, critiqué pour son choix d'aligner d'entrée Ada Hegerberg en pointe à la place de Melchie Dumornay.

"Il y a des erreurs individuelles qui font partie du jeu"

Laissée au placard depuis le début de la saison par l'Australien, la Norvégienne n'a été titulaire que quatre fois cette saison. Elle a pourtant été lancée d'entrée de jeu contre Arsenal, sans jamais réussir à peser malgré une belle occasion en seconde période. "Non, je ne regrette pas. Mon travail est de prendre des décisions, bonnes ou mauvaise. Nous pensions que Melchie pouvait s'intégrer et prendre l'espace entre leur ligne de milieu et celle de défense. C'est bien sûr l'entraîneur qui subit les conséquences de ces décisions".

L'ancien coach d'Arsenal a cherché à se justifier, mais a aussi mis en avant "des erreurs individuelles qui font partie du jeu. Celles-ci ne sont pas arrivées durant 31 matches cette saison et elles sont toutes survenues ce (dimanche) soir. Est-ce que c'était la pression ou le pressing très haut d'Arsenal. Un peu de tout, mais ça fait partie du jeu", a plaidé Montemurro, dont le sort va dépendre de la fin de saison et de ce titre de champion ou non.