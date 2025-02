Sur le flanc depuis décembre, Kysha Sylla ne finira pas l’année 2025 à l’OL. Après avoir prolongé jusqu’en 2027, la défenseuse a été prêtée à Washington, autre formation détenue par Michele Kang.

Il n’y a pas que chez les garçons que les passerelles de la multipropriété sont exploitées. C’est aussi le cas chez les Fenottes désormais avec le prêt de Kysha Sylla de l’OL féminin au Washington Spirit. Jeudi, le club lyonnais a communiqué la prolongation de contrat de la jeune défenseuse jusqu’en juin 2027. Elle avait déjà prolongé l'été dernier jusqu'en 2026. Cependant, Sylla ne terminera pas pour autant l’année entre Rhône et Saône. Afin de gagner du temps de jeu et de continuer sa formation au plus haut niveau, elle rejoint jusqu’au 31 décembre 2025 la capitale américaine.

37 minutes avec les Fenottes cette saison

Elle sera la première joueuse à utiliser le réseau créé par Michele Kang puisque la formation de NWSL appartient, elle aussi, à la femme d’affaires américaine. Blessée au genou à la fin de l’année 2024, Kysha Sylla n’avait disputé que 37 minutes depuis le début de la saison et avait déjà été prêtée en seconde partie de saison dernière à Dijon. Chez les vice-championnes américaines qu’est le Washington Spirit, la native de Marseille va vivre sa première expérience loin de la France.