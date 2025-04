OL - Arsenal (1-4) : Gilles prend une partie de "la défaite pour moi"

Au sortir de la cinglante défaite de l'OL contre Arsenal, Vanessa Gilles a fait preuve de franchise. La Canadienne a avoué qu'une partie de l'élimination est de son fait, même si la prestation collective n'a pas été au niveau également.

On image que la déception est grande après cette élimination de l'OL contre Arsenal (1-4) ?

Vanessa Gilles : Écoutez, je pense qu'Arsenal est venu pour gagner. Ils avaient un plan de jeu, mais on est rentrés dedans. Individuellement, je n'étais pas dans le match, donc je prends ça pour moi aussi. Mais collectivement, il faut qu'on soit meilleurs. Ce n'est pas assez bien pour une équipe comme l'Olympique lyonnais. Comment on a joué chez nous, en plus, dans l'envie, dans l'intensité, dans le mouvement. On n'a pas mis les ingrédients et Arsenal méritent de le gagner. Il n'y a rien à dire là-dessus.

Vous arrivez à expliquer que vous n'ayez pas réussi à être au niveau contre cette équipe d'Arsenal ?

Écoutez, comme j'ai dit, je ne peux pas parler à chaud. Évidemment, dans ma tête, il n'y a qu'une action qui tourne. Il va falloir que je regarde les images. C'était clair qu'ils pressaient à droite, qu'ils nous poussaient à droite. Comme j'ai dit, c'est sur moi. Mais c'est aussi sur nous, collectivement, de mieux faire, de se préparer. Je ne vais pas parler à chaud. Il faut qu'on regarde les images. La déception est grande. Ça fait très, très mal.

En prenant un but dès la 4e minute, cela vous a forcément fragilisé ?

C'est sûr que, même dans les quarts de finale, on commence mal notre match retour. On le savait en rentrant. On voulait monter cette intensité et montrer qu'on a appris de nos erreurs. Ce n'était pas le cas, surtout sur un coup de pied arrêté. On défend énormément bien, normalement. Deux coups de pied arrêtés, ça fait mal. Comme j'ai dit, Arsenal a mérité la qualification.

"Simplement inacceptable"

Sur le quatrième but anglais, qu'est-ce qu'il s'est passé ?

Je contrôle le ballon. Je sais qu'elle me presse sur ma gauche. Je glisse et je lui donne la balle. Je lui donne le but. C'est sur moi.

Il reste le championnat pour finir cette saison. Peut-il la sauver ?

C'est sûr que c'est la réponse classique. Mais non, ça fait très mal. Notre saison est axée sur la Ligue des champions. Pour un club et une institution à telle, c'est inacceptable. La prestation, le résultat chez nous, c'est inacceptable. On va être focalisés là-dessus pendant longtemps. Il faut qu'on soit professionnels et qu'on passe à autre chose. Mais ça va être très dur, évidemment.

L'OL avait déjà perdu contre Arsenal il y a trois ans. Est-ce que c'est une équipe qui vous pose problème ?

Non, écoutez. On est complètement différents de ce qu'on était il y a trois ans. On a largement la qualité pour faire beaucoup mieux. On se focalise sur nous-mêmes. Et c'est nous-mêmes qui n'avons pas été au niveau. Il n'y a rien d'autre à dire que c'est inacceptable. Comment on a joué, l'intensité qu'on a mise dès le début, les tacles, on était en retard, la justesse technique, la passion même. C'est juste simplement inacceptable.