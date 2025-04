L’OL sort sans les honneurs contre Arsenal (1-4)

Alessia Russo lors d’OL – Arsenal. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Balayé par Arsenal devant 20 000 spectateurs, l’OL féminin a complètement déjoué ce dimanche en demi-finale retour de Ligue des champions (1-4). Pour la troisième saison de suite, le titre européen va échapper aux Lyonnaises.

Le ciel leur est tombé sur la tête. Ce dimanche devait être une fête au Parc OL pour la demi-finale retour de Ligue des champions. Vainqueuses 2-1 il y a une semaine à Londres, les Lyonnaises pensaient avoir fait le plus dur avec cet avantage, certes court, pour vivre une 12e finale européenne dans son histoire. Finalement, la fête a tourné au cauchemar contre Arsenal avec une déculottée en forme d’élimination (1-4). Le FC Barcelone avait décroché son ticket pour Lisbonne un peu plus tôt dans l’après-midi et tout le monde espérait un remake de la dernière finale à Bilbao.

Il n’en sera rien tant l’OL a déjoué face à son public. On pouvait craindre de voir Arsenal attaquer cette rencontre tambour battant pour rapidement remettre la double confrontation à égalité et ça n’a pas manqué. Sur un corner, Christiane Endler s’est trouée sur sa sortie et a marqué contre son camp du dos dès la 4e minute. Des débuts rêvés pour les plus de 500 supporters londoniens présents à Décines ce dimanche, le début d’une fin d’après-midi cauchemardesque pour les Fenottes.

Une formation plombée par ses propres erreurs

Dans sa volonté de répondre au milieu anglais, Joe Montemurro avait choisi de faire redescendre Dumornay d’un cran et d’aligner Ada Hegerberg en pointe. Cet ajustement aurait pu marcher, mais il a manqué de bien des choses ce dimanche à l’OL pour mettre en difficulté Arsenal. Inoffensives et en cruelle réussite technique, les Fenottes ont été plombées par des erreurs individuelles, à l’image de Vanessa Gilles, clairement pas dans son assiette. Damaris a bien poussé la gardienne adverse à une parade juste avant la pause, mais c’est finalement Arsenal qui a fait le break au moment de rentrer au vestiaire. Déjà buteuse à l’aller, Mariona a fait le break et mis la tête sous l’eau à l’OL.

Ce n’est pas le but de Russo, une minute après le retour des vestiaires qui a facilité les affaires lyonnaises. Avec désormais deux buts à combler pour accrocher la prolongation, la formation lyonnaise a été crucifiée par Foord juste après l’heure de jeu (0-4, 63e). Ayant déjà passé un 5-1 en octobre 2022, Arsenal semble être dans son jardin à Décines et ce n’est pas le but de Dumornay à dix minutes de la fin qui a changé grand-chose. Le public lyonnais a bien poussé, mais les joueuses de Joe Montemurro sortent par la petite porte dans cette Ligue des champions.