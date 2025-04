OL - Arsenal : Hegerberg en pointe, Renard pour sa 500e

Ada Hegerberg lors d’OL – Wolfsburg. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En ballotage favorable pour une qualification en finale de Ligue des champions, l’OL a un but d’avance à conserver. Pour ce match retour au Parc OL, Joe Montemurro a choisi d’aligner Ada Hegerberg en pointe et de faire reculer Melchie Dumornay dans l’entrejeu. Incertaine, Wendie Renard disputera bien son 500e match avec l’OL contre Arsenal.

Un but d'avance à conserver. Voilà la mission de l'OL féminin ce dimanche à 18h au moment d'entrer sur la pelouse du Parc OL. Vainqueur 2-1 à Londres samedi dernier, le club lyonnais est en ballotage favorable pour rejoindre le FC Barcelone en finale de la Ligue des champions. Les Fenottes ont 90 minutes pour y parvenir devant les 20 000 spectateurs venus à Décines en cette fin d'après-midi dominicale. Pour ce match retour, Joe Montemurro a choisi d'innover un peu et a réservé une surprise et pas des moindre : la titularisation d'Ada Hegerberg à la pointe de l'attaque. Une marque de confiance envers l'attaquante norvégienne, qui n'avait pas forcément les faveurs de l'Australien ces derniers mois.

La titularisation d'Hegerberg ne signifie pas pour autant que Melchie Dumornay prendra place sur le banc. L'Haïtienne recule plutôt d'un cran et prend la place de Dzsenifer Marozsan dans l'entrejeu aux côtés de Lindsey Heaps et Damaris Egurrola. Néanmoins, la grosse annonce de cette demi-finale retour concerne bien évidemment la présence de Wendie Renard en défense centrale. La capitaine jouera du même coup son 500e match sous les couleurs lyonnaises.

La composition de l’OL : Endler - Carpenter, Gilles, Renard (cap), Bacha - Heaps, Damaris, Dumornay - Diani, Hegerberg, Chawinga