Arsenal "veut avoir le ballon" contre l’OL

Battu 2-1 à domicile samedi dernier, Arsenal peut toujours croire à une finale de Ligue des champions. La formation londonienne ne compte pas renier ses principes contre l’OL.

Il y a une semaine, elles ont fait plus qu’embêter l’OL. Face à 40 000 spectateurs, les Gunners d’Arsenal ont poussé les Fenottes dans leurs retranchements et sans un but tardif de Melchie Dumornay, la balle serait au centre dimanche au moment du coup d’envoi de la demi-finale retour de Ligue des champions. Finalement, les Lyonnaises entameront cette rencontre avec un but d’avance grâce à la victoire à Londres (1-2), mais tout reste ouvert. Ayant fait le choix d’envoyer l’équipe réserve et quelques joueuses d’expérience à Nantes en milieu de semaine, Joe Montemurro n’a pas trahi de secret : le match le plus important de la semaine est bien ce dimanche (18h).

"L'environnement autour de l'équipe a été positif"

Si l’OL arrivera avec un petit avantage au tableau d’affichage, au niveau de la fatigue, ce sera égalité avec le choix fait par le coach australien. Les deux équipes auront eu une semaine pour se préparer. L’occasion pour Renée Slegers de revoir ce qui a bien et moins bien marché à l’Emirates Stadium, samedi dernier. Quoi qu’il en soit, les Londoniennes resteront sur le plan de bataille : avoir le ballon pour faire déjouer la formation rhodanienne et convertir les occasions, ce qui n’avait pas été le cas à la maison.