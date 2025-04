Ce samedi, les objectifs entre l’OL et Rennes seront bien différents. Le club breton n’a plus rien à jouer sur ces derniers matchs, loin de la claque infligée en août dernier à la formation lyonnaise.

Champion de France et ayant une demi-finale de Ligue des champions à préparer, le PSG n’a pas fait les affaires de l’OL vendredi soir. Invaincu depuis le début de la saison, le club parisien a rendu les armes à domicile contre l’OGC Nice. La victoire des Aiglons (1-3) ne fait clairement pas le bonheur des Lyonnais, car ces derniers avaient sûrement misé sur une défaite niçoise au Parc des Princes et donc la possibilité de repasser devant en cas de victoire contre Rennes, ce samedi soir (21h05). S’ils étaient déjà obligatoires avant le début de cette 31e journée de Ligue 1, les trois points au Parc OL le sont encore plus après cette première rencontre du week-end.

Trois coachs en une saison

La pression du résultat, Rennes en est bien loin, au grand regret du club breton. Actuellement 10es avec 38 points, les Rennais sont sortis depuis un moment de la lutte pour le maintien, mais sont bien trop loin des places européennes, la dernière étant actuellement occupée par l’OL avec 51 points. C’est donc une fin de saison en roue libre pour les Rouge et Noir, bien loin de ce qu’aurait pu laisser imaginer la victoire inaugurale au Roazhon Park contre les Lyonnais mi-août. “C’est une équipe de qualité, en progression. Ils n’ont plus vraiment d’enjeu cette saison, mais ils vont jouer sans pression, a confié Paulo Fonseca. En début de saison, ils avaient les mêmes ambitions que nous. Ils ont investi beaucoup, mais ils ont pris du retard."

Julien Stéphan a laissé sa place à Jorge Sampaoli avant que ce dernier ne soit renvoyé et remplacé par Habib Beye. Sous la coupe du nouveau coach, il y a du mieux, à l’image de ces trois victoires sur les quatre derniers matchs.