OL : Fonseca ne regrette pas sa gestion avec Matic

Nemanja Matic, milieu de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

De retour de blessure, Nemanja Matic postule pour une place de titulaire samedi contre Rennes (21h05). Après l’affaire autour de sa gestion, Paulo Fonseca assure ne pas regretter son choix de ne pas utiliser le Serbe contre Manchester United.

Il avait mis le feu aux poudres et tous les observateurs se disaient que l’OL avait eu raison de mettre la main sur Nemanja Matic en janvier 2024. En plus de son apport sur le terrain depuis un an, le Serbe a pour lui la malice, l’expérience du haut niveau. Quand il s’est permis de rentrer dans une guerre des mots avec André Onana avant le match aller contre Manchester United, le milieu savait ce qu’il faisait.

Il ne se doutait sûrement pas que cette prise de parole serait sa meilleure action dans la double confrontation contre les Red Devils. Aussi surprenant que cela puisse paraitre quand on parle d’un joueur à plus de 700 matchs en pros, Matic n’a pas joué une seule minute sur les 210 disputées dans ce quart de Ligue Europa. Une incompréhension pour beaucoup, encore plus avec l’élimination au bout d’un scénario dantesque.

"Je prends les décisions que je pense les meilleures pour l'équipe"

Depuis une semaine, la gestion faite par Paulo Fonseca sur Nemanja Matic interpelle forcément. En sortant du placard Paulo Akouokou, le Portugais a tenté un coup de poker qui avait fonctionné à l’aller, bien moins à Old Trafford. Piqué dans son orgueil, Matic a-t-il simulé une blessure pour faire part de son mécontentement avant le derby ? D’après les informations données sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", ce problème de hanche était avant tout diplomatique.

De retour à l’entraînement depuis mardi, l’ancien de Chelsea postule pour une place de titulaire contre son ancien club qu’est Rennes. "Quand les joueurs ne jouent pas, je comprends la frustration. Mais je suis l’entraîneur et je prends les décisions que je pense les meilleures pour l’équipe. J’ai parlé avec lui après le premier match de Manchester. Actuellement, il est bien, il fait une bonne semaine de travail et il est prêt à jouer le prochain match." À la vue du scénario européen, Fonseca regrette-t-il son choix ? "Non, j’assume toutes mes décisions", a-t-il sèchement répondu.