Touché à la hanche entre Manchester United et Saint-Etienne, Nemanja Matic devrait de nouveau être disponible pour OL - Rennes. Le milieu serbe a repris l’entraînement ce mardi avec le reste de ses coéquipiers.

Réel coup ou blessure diplomatique après avoir peu goûté au fait de n’avoir joué aucune minute contre Manchester United ? Mystère, mais une chose est sûre, Nemanja Matic n’a pas participé au derby contre l’AS Saint-Etienne (2-1) dimanche. Une absence en raison d’une blessure à la hanche selon Paulo Fonseca et qui a fait du mal au plan de jeu de l’OL à Geoffroy-Guichard. Les milieux lyonnais ont été incapables de ressortir correctement le ballon et la formation rhodanienne s’est retrouvée acculée sur son but pendant une mi-temps. Le cas Matic a largement fait réagir depuis deux semaines en raison de son utilisation dans la double confrontation contre les Red Devils.

Une absence préjudiciable lors du derby

Quoi qu’il en soit, ce débat ne devrait pas avoir lieu pour le prochain match. Après une journée de repos suite à la défaite dans le derby, les joueurs de l’OL ont fait leur retour à l’entraînement ce mardi, renforcés par quelques jeunes n’ayant pas fait le voyage à Londres avec la réserve. Si Corentin Tolisso n’était logiquement pas de la partie, lui qui a quitté Saint-Etienne en béquilles, Paulo Fonseca a pu compter sur le retour de Matic dans cette séance collective. Un renfort qui ne sera pas de trop avant les quatre derniers matchs de Ligue 1.