Ligue 1 : une 200e au goût très amer pour Tolisso

Tolisso (OL) contre Saint-Etienne (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

D'une grande fête au cauchemar. A Saint-Etienne dimanche, Corentin Tolisso a disputé son 200e match de Ligue 1. Une rencontre très vite terminée pour lui après une vilaine semelle.

Depuis son retour à l'Olympique lyonnais, Corentin Tolisso attendait avec impatience de vivre ce genre de semaine. Entre le quart de finale retour de Ligue Europa contre Manchester United et le derby à Saint-Etienne, l'appétit du champion du monde 2018 allait être comblée. Finalement, ces derniers jours auront été abominables pour le milieu de terrain.

Exclu peut-être un peu sévèrement à Manchester United, il n'a pas pu aider ses coéquipiers lors de la folle prolongation d'Old Trafford (5-4). D'immenses regrets donc, mais que le derby, son 200e matchs en Ligue 1, allait potentiellement pouvoir effacer en partie. Peine perdue, là encore. Il n'est resté que 23 minutes sur la pelouse, poussé dehors par un geste involontaire mais très dangereux de Lucas Stassin. Ce dernier, d'abord sanctionné d'un carton rouge, a finalement pu rester sur le terrain suite à l'intervention du var.

Meilleur joueur de l'OL cette saison

Pendant ce temps, Tolisso quittait l'aire de jeu sur une civière, puis Geoffroy-Guichard avec des béquilles. Sa fin de saison pourrait être compromise, puisque au sein du club, on craignait une blessure assez sérieuse au genou. Les examens des prochaines heures en diront davantage, mais c'est un coup dur à la fois pour l'OL, et pour l'ancien Munichois. Revenu à un très haut niveau, il était clairement le meilleur joueur de l'équipe sur la saison.

Un épilogue malheureux pour le footballeur de 30 ans, qui compte à présent 266 apparitions avec son club formateur (24e plus haut total). Une carrière qu'il a démarrée en championnat un jour d'août 2013 contre Nice. Cette saison, Tolisso a participé à 41+1 rencontres, et sans cette dommageable péripétie, il aurait sans doute atteint son deuxième total dans le Rhône. Sa plus haute marque restera pour l'instant 47 parties en 2016-2017, avant qu'il ne rejoigne le Bayern Munich.

"Les excuses de monsieur Letexier n'atténueront ni la douleur, ni l'incompréhension"

Visiblement très remonté après le revers face à l'ASSE (2-1), Tolisso s'est exprimé sur Instagram. "Les excuses de monsieur Letexier (l'arbitre) n'atténueront ni la douleur, ni l'incompréhension. Merci pour vos messages de soutien. Une semaine très difficile pour nous, mais on se battra jusqu'au bout", a-t-il écrit. Un message accompagné d'une photo de la vilaine semelle du Stéphanois.