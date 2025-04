Auteur du but de l'espoir pour permettre à l'OL de revenir à 2-1, Corentin Tolisso a laissé ses coéquipiers à 10 avant les prolongations. Des tribunes d'Old Trafford, il a vécu le scénario complètement fou contre Manchester United, qui s'est fini sur une élimination 5-4.

De notre envoyé spécial à Manchester.

Quel est le mot pour déterminer cette soirée vécue par l'OL et cette élimination (5-4) ?

Corentin Tolisso : Compliqué, déçu. On a raté notre premier mi-temps carrément. On a pris ses deux buts, mais on s'est dit les choses à la mi-temps. On est revenu avec de meilleures intentions. On a réussi à revenir au score. Je pense qu'on fait une très belle deuxième mi-temps. Et après, je pense que le match bascule au moment de mon carton, malheureusement.

Le trouvez-vous sévère ?

Mérité ou pas, je ne sais pas. Je n'ai pas revu les images. Je ne pourrais pas vous dire. Pour moi, c'est léger. Parce que de ce que je ressens, il vient dans ma course. Il me touche. Je ne peux pas l'éviter. Mais après, les gars n'ont rien lâché. Ils ont réussi à mettre ces deux buts. C'est ça qui est vraiment très frustrant. C'est qu'en gagnant 4-2 à 10 minutes de la fin à l'extérieur, prendre ces trois buts, ça fait vraiment mal.

À seulement 10 contre 11, vos coéquipiers ont tout donné malgré tout...

Bien sûr, ils ont tout donné. Je pense qu'on mérite mieux. Pour moi, on était meilleur que cette équipe de Manchester United. Il va falloir digérer tout ça et vraiment se concentrer sur dimanche. Parce qu'on a cette place en Ligue des champions à aller chercher. Il y a le derby à aller gagner dimanche.

"Peut-être un manque d'expérience..."

Ce scénario donne encore plus de regrets dans ce tour ?

Oui, carrément. Quand tu gagnes 4-2 à 10 minutes de la fin, et que tu te vois limite déjà en demi-finale, d'être éliminé, de ne même pas avoir atteint les tirs au but, bien sûr que ça donne encore plus de regrets. Carrément.

La gestion des dernières minutes, c'est un manque d'expérience ?

C'est dur de répondre à cette question. Comment on a pris ces trois buts ? Je ne les ai pas revus. Mais voilà, c'est compliqué. Il y a un 10 contre 11. Ils sont avec leur public qui pousse. Ils ne mettent que des ballons dans la surface. Il faudra analyser. Mais je crois qu'il y a que ça, un manque d'expérience.

Qu'est-ce qu'on dit du foot dans un scénario comme ça ?

Qu'est-ce qu'on dit du foot ? De notre côté, il est cruel. De leur côté, c'est beau. J'aurais préféré être de l'autre côté ce soir.