Moussa Niakhaté et Paulo Akouokou (OL) face à Manuel Ugarte (Manchester United) (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Après une première mi-temps cauchemardesque, l'OL a cru tenir l'exploit en menant 4-2 à six minutes de la fin des prolongations. Mais les Lyonnais se sont écroulés et sortent de la Ligue Europa, battus 5-4 par Manchester United.

Le Théâtre des rêves a pendant longtemps viré à l’enfer ce jeudi soir à Manchester avant de se transformer en soirée historique, mais pas avec le dénouement espéré. Une semaine après avoir accroché le match nul dans les dernières secondes grâce à Rayan Cherki, l’OL avait des ambitions. De grandes ambitions même : celles de s’ouvrir les portes du dernier carré de la Ligue Europa avec une victoire de prestige à Old Trafford. À six minutes de la fin des prolongations, les Lyonnais la tenait en menant 4-2, avant de s'écrouler et de prendre trois buts coup sur coup et de sortir sur une défaite 5-4.

Quand un seul but suffisait pour s’ouvrir les portes des demi-finales, l’OL a trouvé le moyen d’en avoir deux de retard au moment de regagner les vestiaires, sonnés par ce premier acte. Est-ce que cela était mérité ? Clairement oui tant les Lyonnais ont complètement manqué leur démarrage. Dès les premières minutes, il a régné un sentiment de flottement dans cette formation qui était exactement la même qu’une semaine auparavant.

Une première à l'envers de l'OL

Paul Akouokou et Jordan Veretout étaient encore alignés dans l’entrejeu avec comme mission d’être les chiens de garde de Bruno Fernandes et Alejandro Garnacho. À la différence de l’aller, le projet a clairement moins bien fonctionné et dès la 10e minute, Manchester United a pris les devants. Parti à la limite du hors-jeu, Fernandes a enrhumé tout son monde en centrant en retrait pour Ugarte qui a ajusté Perri d’un plat du pied (1-0). Cette ouverture du score aurait pu réveiller l’OL, mais il n’en a rien été. La pression mise par Old Trafford et les joueurs mancuniens a failli couler les coéquipiers de Rayan Cherki. Sur une perte de balle de Tolisso, Casemiro a poussé Perri à la parade (16e).

Cet orage passé, l’OL a réussi à remettre le pied sur le ballon et s’offrir de premières incursions dans la surface anglaise. Pendant dix minutes, Akouokou (22e, 33e) ou Cherki (19e, 32e) ont buté sur Onana avant que Bruno Fernandes ne soit pas loin de refroidir le parcage, enfin plein vingt minutes après le coup d’envoi… La volée acrobatique du Portugais a heurté la barre (36e) avant que sa frappe ne flirte avec la lucarne de Perri (39e). En rentrant à 1-0 à la pause, on était presque en droit de se dire que l’OL s’en sortait bien et puis le pire arriva avec le break mancunien dans le temps additionnel (2-0, 45+1e).

Perri maintient en vie, Tolisso de l'espoir...

Entre 1-0 et 2-0, c’est une histoire différente et la question était de savoir comment les Lyonnais allaient se relever de ce scénario. Fonseca a fait le choix de ne rien changer à la pause. Quand il était question de miracle, il y a bien failli y avoir correctionnel d’entrée de mi-temps avec ce contre express et Garnacho qui a vu Perri faire sa parade (50e).

Le Brésilien a maintenu en vie les siens pendant qu’Onana, décrié depuis une semaine, a sorti le grand jeu pour repousser la frappe de Tolisso (53e). À ce moment, Fonseca a choisi de faire rentrer Lacazette et Tessmann à la place de Veretout et Akouokou. Un double changement tactique pour retrouver une animation dans la lignée de celle d’Auxerre. Celle-ci a duré à peine dix minutes puisque Mikautaze a vite laissé sa place au revenant Fofana. Au moment où le parcage s'embrasait avec des fumigènes, l'espoir est revenu grâce à Tolisso, peu en réussite depuis le début.

Une faute professionnelle en prolongations

Sur un coup de billard dans la surface, la tête du milieu a fait mouche à vingt minutes de la fin (2-1, 70e). L'OL y a de nouveau cru à l'image de cette frappe lourde de Maitland-Niles (75e). Le momemtum a changé et tous les compteurs ont été remis à zéro sous l'impulsion de Lacazette, en renard des surfaces ! (2-2, 77e). Cette soirée allait se finir de façon haletante et le rouge de Tolisso pour une faute bête alors qu'il était déjà averti l'a rendue encore plus insoutenable (90e). Perri a sorti un coup-franc fourbe de Fernandes dans la foulée de l'exclusion. Dans la nuit mancunienne, les plus de 2 500 supporters lyonnais ont donné de la voix avec une demi-heure supplémentaire à se mettre sous la dent.

À dix, l'OL a logiquement plus subi et a cherché à faire front. Le plan était d'exploser en contre et il a marché à merveille avec Fofana qui est allé fixer Maguire avant que Cherki ne crucifie Onana (2-3, 105e). Le Belge, qui n'avait pas joué depuis trois semaines, a fait mal à la défense mancunienne et provoqué un penalty transformé par Lacazette. 4-2, la messe dite ? Bien évidemment que non puisque l'arbitre suisse de la rencontre a sifflé un autre penalty pour Manchester United, cette fois-ci. Bruno Fernandes ne s'est pas privé de redonner de l'espoir (3-4, 114e). Irrespirable, la fin de match a vu les Red Devils pousser et refaire le retard à 4-4 grâce à Mainoo puis passer devant avec Maguire (5-4). Le scénario catastrophe et des regrets éternels...