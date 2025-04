Rayan Cherki buteur lors d’OL – Manchester United (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Auteur du but de l’égalisation jeudi dernier à Décines, Rayan Cherki a fait les gros titres anglais depuis une semaine. Le joueur offensif de l’OL est clairement attendu jeudi soir à Old Trafford contre Manchester United.

En suivant bien une frappe repoussée de Georges Mikautadze, Rayan Cherki a libéré tout un stade jeudi dernier. Alors que l’OL se dirigeait tout droit vers une défaite pas forcément méritée contre Manchester United, le numéro 18 a sorti sa cape de sauveur et trompé André Onana d’un subtil piqué de l’extérieur du gauche. Un but qui n’offre pas la victoire (2-2), mais qui vaut cher au moment d’attaquer le match retour ce jeudi (21h) à Old Trafford. Plutôt que de courir après le score contre les Red Devils, l’OL n’a besoins entre guillemets que d’une victoire.

Pas besoin de se torturer les neurones au moment de préparer cette rencontre pour Paulo Fonseca et ses joueurs. Seul le succès sera beau sur la pelouse mancunienne. Pour y parvenir, l’entraîneur portugais compte forcément sur son élément offensif pour mettre à mal une défense de Manchester bien friable, même s'il ne veut pas seulement tirer la couverture sur l'ancien de l'ASSP. "Rayan Cherki est dans une bonne période, il fait beaucoup de passes décisives, il marque des buts… C’est un joueur techniquement différent, il a des qualités, mais s’il est performant, c'est que ses collègues ont fait du bon travail pour lui permettre de vivre ces bons moments. Le mérite revient à l’équipe et je pense qu’il le reconnait."

"Les Anglais n'ont pas dû regarder de foot ces derniers mois"

Sur un nuage depuis plusieurs semaines, Rayan Cherki occupe depuis le match aller une partie des rubriques transferts dont raffolent les Anglais. Sans grosse surprise, son but égalisateur et sa prestation au Parc OL l’ont envoyé directement dans les rangs mancuniens pour la saison prochaine. En plus de ce but en Ligue Europa, Cherki avait déjà envoyé un premier message outre-Manche à l’occasion de l’amical entre les Espoirs français et anglais il y a trois semaines. Il avait inscrit un but et délivré deux passes décisives, de quoi crever l’écran à un public et des observateurs qui ont tendance à ne pas vraiment se focaliser sur la Ligue 1.

Cette position, Corentin Tolisso la regrette, lui qui estime que si "l’Angleterre vient juste de connaitre Rayan, c’est que les journalistes ne regardent pas trop le foot ces derniers mois". Passeur décisif pour son cadet dimanche à Auxerre, le vice-capitaine est heureux de voir Rayan Cherki exploser "en faisant des passes, mais surtout en marquant des buts. C’est bien pour nous." Avec un meilleur à venir ? Tolisso l’espère. "Ils ont appris à le connaitre à l’aller et j’espère qu’ils le détesteront encore plus demain soir."