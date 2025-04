À la veille du quart retour entre Manchester United et l'OL, Paulo Fonseca et Corentin Tolisso prennent place à Old Trafford pour la traditionnelle conférence d'avant-match. Suivez en direct le discours de l'entraîneur et du milieu.

Après Ruben Amorim et Harry Maguire en début d'après ce mercredi du côté Manchester United, Paulo Fonseca et Corentin Tolisso vont se prêter au jeu des questions – réponses ce mercredi soir du côté d'Old Trafford. À la veille du quart de final retour contre les Red Devils, l'OL arrive en Angleterre avec confiance et surtout un renfort de poids. Ayant repris l'entraînement en début de semaine, Malick Fofana a fait le voyage avec le reste du groupe.

Une arme offensive en plus pour le coach portugais, à l'heure où l'OL doit gagner à Manchester pour se qualifier pour le dernier carré de la Ligue Europa. Suivez en direct à partir de 20 h 15 la conférence de presse du club lyonnais.