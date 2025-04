Après sa belle prestation face à Auxerre (1 – 3), le vice-capitaine de l’OL Corentin Tolisso est entré un peu plus dans l’histoire du club. Il est désormais dans le top 30 des meilleurs passeurs décisifs.

Il est l’un des meilleurs joueurs de l’effectif lyonnais cette saison. Corentin Tolisso brille avec son club formateur et ses statistiques le montrent. Auteur de 8 réalisations et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, il est redevenu cette saison le joueur "box to box" qu’il a pu être par le passé. Puissant dans le duel, efficace dans ses replis défensifs, présent offensivement, le champion du monde français est partout. Et il est indétrônable au milieu de terrain. Cette saison, il en est déjà à plus de 3000 minutes jouées et n’a plus été remplaçant en Ligue 1 depuis le 4 janvier. Une éternité dans une équipe qui joue tous les trois jours et alors que la fatigue pourrait commencer à se faire ressentir en cette fin de saison.

Mais le numéro 8 rhodanien est indispensable et il enchaîne. Les matchs, parfois les buts, mais aussi les passes décisives. En offrant sa septième de la saison à Rayan Cherki ce dimanche à Auxerre, Corentin Tolisso est entré un peu plus dans l’histoire de son club de cœur. Il fait désormais partie du Top 30 des meilleurs passeurs de l'histoire de l'Olympique lyonnais.

Seulement le 9ᵉ joueur à être dans trois Top 30

L’ancien joueur du Bayern Munich n’est pas uniquement un passeur hors pair. Sa polyvalence et son agilité devant le but lui ont déjà permis d’entrer dans le top 30 des meilleurs buteurs lyonnais. Il en a en effet inscrit 40 en professionnel. Mais comme il n’y a jamais deux sans trois. Corentin Tolisso fait également partie des trente joueurs les plus capés de l’OL, avec 265 matchs à son actif. Il vient donc compléter une liste de 8 joueurs qui étaient déjà dans ces trois top 30. Parmi eux, Serge Chiesa, Sidney Govou, Alexandre Lacazette ou encore Maxwel Cornet.