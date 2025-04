Convaincant à Auxerre (1-3), l'OL intègre le top 4 de Ligue 1

Au terme d'une partition collective globalement réussie, l'OL a dominé Auxerre à l'extérieur (1-3). Le voilà désormais aux portes du podium.

Objectif top 4 ? Ce dimanche soir, l’OL voulait dompter la chaude arène de l’Abbé-Deschamps à Auxerre pour ravir la quatrième place à Lille, qui comptait deux points d’avance. Quelques jours après le match nul arraché contre Manchester United en quart de finale aller de Ligue Europa (2-2), Paulo Fonseca avait procédé à plusieurs changements pour intégrer des jambes fraîches au 11 de départ.

Une bonne première période mais frustrante

Celles d’Alexandre Lacazette, notamment, même si ce dernier avait disputé les 40 dernières minutes face aux Red Devils. Mais les difficultés de ces dernières semaines ont à nouveau fait surface pour le capitaine rhodanien. Il a en effet loupé deux grosses occasions. Bien alimenté par Rayan Cherki, il a d’abord buté sur Donovan Léon et le poteau (26e), avant de rater un autre face à face dans les mêmes conditions ou presque (32e).

Cela fait beaucoup pour l’Olympique lyonnais, qui a aussi vu Duje Caleta-Car ne pas cadrer sa tête (2e) et Corentin Tolisso se faire refuser un but pour hors-jeu (9e). En effet, l’AJA a aussi ses situations, avec un Lucas Perri à la parade à la 14e minute, et surtout, un sauvetage de Caleta-Car devant Lassine Sinayoko (4e).

Mikautadze délivre l'OL face à Auxerre

Un score de 0-0 à la pause qui avait de quoi frustrer les protégés de Paulo Fonseca. Repartis sur les mêmes bases de domination et de maîtrise, ils ont pu s’appuyer sur Georges Mikautadze. Le Géorgien a d’abord trouvé le petit filet sur un centre d’Abner (49e), avant de provoquer un penalty. Bien lancé par Tolisso, il a mystifié Léon, puis s'est fait justice lui-même contre le portier bourguignon (0-1, 54e).

Mais le plus dur restait à faire, confirmer en allant si possible faire un plus gros écart au tableau d’affichage. Ce qui intervient à la 62e minute avec une merveille de jeu en triangle entre Kumbedi, Tolisso et Cherki. Le milieu offensif marquant ainsi pour sa troisième rencontre de rang (0-2). Même si la troisième réalisation s’est fait attendre, et que les Auxerrois ont un temps fait douter l’OL avec la réduction du score de Sinayoko (1-2, 77e), les partenaires de Moussa Niakhaté n’ont pas baissé la garde, faisant définitivement la différence grâce à Lacazette. Enfin réaliste, mais surtout servi parfaitement par Mikautadze, l’avant-centre français n’a eu qu’à pousser le ballon dans la cage (1-3, 84e).

L'OL a un point du podium

Voilà désormais le club rhodanien à une longueur du podium. Avec 51 points, il n'est qu'à une unité de Marseille (troisième) et à deux de Monaco (deuxième). Plus que jamais en course pour une qualification directe pour la Ligue des champions, l'Olympique lyonnais frappe un joli coup. La semaine prochaine sera tout aussi importante avec le choc à Old Trafford jeudi pour accéder aux demi-finales de la Ligue Europa. Elle se conclura par un derby à Saint-Etienne dimanche. De quoi vivre encore de grandes soirées en cette fin de saison.