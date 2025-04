Alexandre Lacazette buteur lors d’OL – Strasbourg. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

A Auxerre, Paulo Fonseca choisit de faire des changements par rapport aux 11 titulaires face à Manchester United. Nous verrons notamment à l'œuvre la paire Georges Mikautadze - Alexandre Lacazette.

Contraint par la double confrontation face à Manchester United en quarts de finale de la Ligue Europa, Paulo Fonseca doit faire des changements. Voulant préserver ses troupes dans l'optique du duel de jeudi prochain à Old Trafford, le Portugais a par exemple eu l'envie de relancer Alexandre Lacazette. Dans le 11, le deuxième meilleur de l'histoire de l'OL sera associé à Georges Mikautadze à Auxerre (20h45). C'est seulement la troisième fois cette saison qu'ils entameront un match en étant associés.

Les deux hommes seront titulaires en pointe, avec deux lignes de quatre derrière eux. Sur la première, nous retrouverons Rayan Cherki et Thiago Almada dans les couloirs, sur le papier. Laissé sur le banc face aux Red Devils, Nemanja Matić rejoint l'équipe de départ. Il évoluera aux côtés de Corentin Tolisso dans un entrejeu expérimenté.

Une défense presque entièrement remodelée

En défense, l'entraîneur rhodanien a largement fait tourner. Les latéraux déjà ne seront pas Ainsley Maitland-Niles et Nicolas Tagliafico, mais Saël Kumbedi et Abner. Dans l'axe, retour de Duje Caletar-Car en lieu et place de Clinton Mata. Seul Moussa Niakhaté conserve son poste, comme bien sûr le gardien, Lucas Perri.

Rappelons qu'en cas de succès contre l'AJA, l'Olympique lyonnais grimperait au quatrième rang. Actuellement septième, il a l'occasion de revenir à une longueur du podium. Mais face à lui, les Bourguignons ont bien l'intention de poursuivre leur série de quatre parties sans revers.

La composition de l'OL à Auxerre : Perri - Kumbedi, Caleta-Car, Niakhaté, Abner - Cherki, Matic, Tolisso, Almada - Lacazette (C), Mikautadze.