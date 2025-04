En déplacement à Auxerre ce dimanche, l'OL visera une place dans le top 4. Mais il peut aussi rester au 7e rang suite aux résultats de samedi.

On savait que ce samedi 12 avril serait déterminant dans la course à la Ligue des champions. Avec des matchs entre Monaco et Marseille, puis entre Strasbourg et Nice, il y allait avoir des perdants et des gagnants. On précise aussi que Lille, autre membre du top 7, voyageait à Toulouse le même jour.

Les Monégasques, en écrasant l'OM avec un froid réalisme (3-0), a frappé un très grand coup. Les voilà à présent deuxièmes avec 53 points. Ils doublent les Marseillais, à l'arrêt ces dernières semaines (52 unités). Derrière, le LOSC s'en sort assez bien en dominant le Téfécé sur la plus petite des marges (1-2). Avec 50 unités, il devance Strasbourg (50) à la différence de buts, et Nice (48). Ces deux formations n'ont pas réussi à se départager avec une égalisation des Aiglons à la dernière seconde (2-2).

L'OL peut revenir à un point du podium

L'Olympique lyonnais sera le seul de ce groupe à jouer dimanche. Il clôturera la 29e journée de Ligue 1 par un voyage très piégeux à Auxerre (20h45). La donne est assez simple. Avec les résultats de la veille, il est descendu au septième rang. Mais il a entre ses pieds la possibilité de remonter jusqu'à la quatrième place. Pour cela, il doit l'emporter à l'Abbé-Deschamps, ce qui est loin d'être fait, notamment au vu de la forme de l'AJA.

Il compterait alors 51 points, soit un de moins que Marseille et deux longueurs de retard sur l'ASM. Le podium se rapprocherait ainsi grandement. Mais il y a aussi l'éventualité de perdre en Bourgogne, et donc de rester scotché à cette septième position qui ne satisfera personne. Aux coéquipiers de Corentin Tolisso de jouer.