Certes, l'OL féminin n'a pas gagné samedi contre le Paris FC (2-2). Mais Amel Majri a profité de cette affiche pour inscrire un superbe but et fêter dignement sa 200e rencontre de D1.

Ce n'est pas vraiment la meilleure manière de préparer un grand rendez-vous, mais l'OL féminin devra faire avec. Bien évidemment, le choc contre le Paris FC, troisième de D1, n'était pas crucial pour les Fenottes, déjà assurées de la première place. Néanmoins, elles auraient voulu l'emporter avant d'affronter Arsenal samedi prochain. Sauf que les Franciliennes sont revenues deux fois à la marque pour arracher un match nul loin d'être immérité (2-2).

De quoi frustrer Amel Majri, remplaçante entrée à la 68e minute de jeu. "On a fait de bonnes choses, mais on doit faire beaucoup mieux dans le contenu malgré tout, notamment techniquement. C'est une piqûre de rappel. Ça laisse un goût amer tout de même, car avant Arsenal, on aurait aimé proposer plus, a confié l'internationale française. Quelque part, ça nous permet tout de même de rester en alerte, sur nos gardes."

Majri regrette des "moments d'inattention"

Cette saison, le PFC est le seul club à avoir contré l'Olympique lyonnais à deux reprises, après le 0-0 à l'aller. Signe que malgré une première place largement acquise, il faudra sans doute livrer de grandes batailles lors des phases finales. "Elles ont profité de certains moments d'inattention. Au haut niveau, ça ne pardonne pas. Elles proposent des choses intéressantes, progressent, ce qui est bien pour championnat. C'est cohérent", a décrypté Majri au sujet de son adversaire du soir.

Petit moment de joie néanmoins pour la milieu offensive, avec ce bijou sur coup franc pour le 2-1. Une première pour elle en Première Ligue depuis le 28 octobre 2017. Un but qui vient couronner une affiche particulière, puisqu'il s'agissait de sa 200e apparition en D1. "Ça fait toujours autant plaisir de marquer, mais j'aurais aimé un scénario différent. Selma voulait tirer, et elle a aussi une superbe frappe, a raconté la seconde buteuse. Elle me l'a laissé, ce qui est très sympa. Quand vous le sentez, on peut venir vous parler, vous restez concentré. Je suis content qu'il soit rentré."

Objectif, aller battre Arsenal

Maintenant, place à la Ligue des champions pour les Rhodaniennes. Une double confrontation face aux Anglaises qu'elles attendent avec impatience. "On a une semaine pour se préparer, ça va nous permettre de bien les étudier. L'objectif est d'aller gagner là-bas, on en a les capacités, et ce sera à nous de le démontrer", a clamé Majri.