L'OL féminin jouera la Ligue des champions en 2025-2026

Ellie Carpenter (OL) face à Barcelone (Photo by Thomas COEX / AFP)

Avec la première place de Première Ligue en proche, l'OL féminin s'est assuré une nouvelle participation à la Ligue des champions la saison prochaine. Il découvrira d'ailleurs un nouveau format.

C'était tout l'enjeu de la réception de Fleury dimanche lors de la 19e journée. L'OL féminin allait-il valider la première place de Première Ligue à trois matchs du terme ? La réponse est oui, puisque les joueuses de Joe Montemurro ont aisément dominé les Franciliennes sur le score de 4 à 0. Une bonne chose de faite, car elles pourront recevoir la demi-finale de la phase finale du championnat.

Deux équipes françaises directement qualifiées

Mais surtout, les Fenottes ont par la même occasion décroché leur billet pour la Ligue des champions en 2025-2026. En effet, l'un deux tickets directement qualificatifs pour la compétition européenne est attribué au meilleur bilan de la phase régulière de la D1, hors vainqueur des play-offs. Cela signifie que si l'Olympique lyonnais soulève le trophée le 17 mai prochain, ce sera son dauphin, probablement le PSG, qui l'accompagnera, et non le finaliste.

Une nouvelle phase de classement

La troisième place UEFA, selon les modalités stipulées ci-dessus, enverra une équipe française au troisième tour de qualification à la Ligue des champions. Il convient d'ailleurs de rappeler que le tournoi continental change de formule la saison prochaine. Pour coller à ce qui se fait dans le football masculin, la future épreuve inclura elle aussi une phase de classement.

Dix-huit concurrents y prendront part. Chaque club affrontera six adversaires différents (trois affiches à domicile et trois à l'extérieur). Après ces rencontres, les quatre premiers s'assurent de disputer les quarts de finale. Les huit formations suivantes (de la cinquième à la douzième) participeront aux barrages. Les six dernières sont éliminées, sans possibilité de jouer la Coupe Europa, l'équivalent de la Ligue Europa. Il s'agit d'une toute nouvelle compétition.